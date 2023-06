Teatro in Santa Chiara, in scena il 19 giugno “Io vorrei che questo ballo non finisse mai”

Uno spettacolo di danza che saprà trasformare per una sera il suggestivo cortile di Santa Chiara nella balera estiva di Piacenza. Con Riccardo Buscarini e il suo “Io vorrei che questo ballo non finisse mai” prenderà il via lunedì 19 giugno alle ore 21.30 la seconda edizione della rassegna estiva di Teatro Gioco Vita “Teatro in Santa Chiara”, realizzata grazie alla Fondazione di Piacenza e Vigevano e inserita nel programma “Piacenza Summer Cult”.

Lo spettacolo

Prodotto da Teatro Gioco Vita nel 2018 a partire da un’idea di Roberto De Lellis, allora responsabile della programmazione di teatro danza, a chiusura della stagione 2017/2018 al Teatro Gioia, acclamato a Milano, Leeds (Regno Unito), Bleiburg (Austria) e Padova (Festival “Prospettiva Danza Teatro” 2023), dopo il successo al Teatro Filodrammatici nell’ottobre scorso al Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena” 2022, “Io vorrei che questo ballo non finisse mai” ritorna a Piacenza dove è nato. Direzione artistica, testi e regia sono di Riccardo Buscarini, in scena con Sabrina Fontanella. Luci e proiezioni sono di Marco Gigliotti, i costumi di Vincenzo Verdesca. La creazione è realizzata in collaborazione con De Arte Saltandi.

L’anima del cinema italiano degli anni 50 e 60 colora di un’atmosfera onirica questo spettacolo/evento in cui due performer invitano il pubblico a partecipare, attraverso il movimento, a famose scene di ballo tratte da celeberrime pellicole di Luchino Visconti, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Dino Risi e altri. Rievocando l’immaginario della balera, lo spettacolo avvolge il pubblico e lo accompagna in un molteplice gioco di citazioni, rimandi e immedesimazione tra immagine in movimento, danzatore, suono, parola e spettatore.

Il monologo di un attore/cantante che racconta dell’attrazione per una persona incontrata durante una festa estiva viene “contrappuntato” dalla proiezione di scene di ballo da celebri film. Ogni scena descrive un genere di ballo diverso – tango, mambo, rock ‘n roll, twist, valzer – i cui movimenti vengono insegnati dai performer allo spettatore, che diventa protagonista di un folle ballo sociale. Lo spettacolo si tramuta così in una festa che invita tutto il pubblico a muoversi senza sosta.

Teatro in Santa Chiara

Con “Io vorrei che questo ballo non finisse mai” la rassegna “Teatro in Santa Chiara” si aprirà all’insegna della danza, per proseguire poi con due appuntamenti gratuiti di teatro per le famiglie: “Il più furbo” e “Moun”, due tra gli spettacoli più amati di Teatro Gioco Vita, in scena rispettivamente martedì 20 e martedì 27 giugno. Quindi sabato 8 luglio la prosa con Roberto Mercadini in “Fuoco su nero fuoco su bianco”: il racconto dell’umorismo ebraico fatto viaggiando all’interno della Bibbia. Infine a chiusura della programmazione estiva 2023 di Teatro Gioco Vita, martedì 18 luglio un evento speciale con la Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio: “Prendiamoci un po’ di tempo”, restituzione finale di un percorso teatrale-musicale realizzato con lo Spazio culturale Caritas per ragazzi e ragazze curato da Teatro Gioco Vita, con Nicola Cavallari, e da Tempus Fugit Percussion.

