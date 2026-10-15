Ubriaco minaccia dipendenti e clienti in un fast food, bloccato dalla polizia: 48enne nei guai

Il Questore della Provincia di Piacenza ha emesso il D.A.C.Ur. – Divieto di Accesso alle aree Urbane della durata di 18 mesi nei confronti di un cittadino italiano, di 48 anni, che a seguito di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata del 12 ottobre si è reso protagonista di un episodio di disturbo e minacce presso una nota catena di fast food nella zona Pavese di Piacenza.

L’intervento è avvenuto nella tarda serata del 12 ottobre, quando due equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti al locale a seguito della segnalazione di una persona in evidente stato di alterazione alcolica che infastidiva e minacciava dipendenti e clienti.

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze delle dipendenti presenti. L’uomo, rientrato nel locale durante gli accertamenti, ha assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti degli operatori, rifiutando inizialmente di fornire le proprie generalità. Accompagnato in Questura, è stato denunciato in stato di libertà per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere sanzionato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

Considerati i suoi numerosi precedenti per ubriachezza molesta, ubriachezza alla guida e la condotta tenuta, si è ritenuto probabile il pericolo di future ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica e per questo a seguito di una rapida istruttoria della Divisione Anticrimine il Questore di Piacenza ha disposto il divieto di accesso, per 18 mesi, agli esercizi pubblici situati nell’area compresa tra via Emilia Pavese, via Luigi Einaudi, via Primo Maggio, strada della Raffalda, via XXIV Maggio e piazzale Torino. È anche vietato lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi interessati.

Il provvedimento rientra nell’ambito delle misure di prevenzione finalizzate a contrastare comportamenti pericolosi e a garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica.