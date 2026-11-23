Come conciliare sostenibilità ambientale, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività industriale? Quali tecnologie contribuiranno a disegnare il sistema energetico del futuro? E chi finanzierà gli investimenti necessari per la sua trasformazione? Sono alcune delle domande al centro della terza edizione di MyVertical, l’evento promosso dalla laurea magistrale in Gestione d’azienda della Facoltà di Economia e Giurisprudenza che si è tenuto nell’auditorium Gian Carlo Mazzocchi del campus piacentino dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dopo le precedenti edizioni, dedicate rispettivamente all’automotive e al settore agroalimentare, l’iniziativa ha approfondito a 360 gradi il mondo dell’energia, seguendo l’intera filiera, dalla ricerca al mercato, attraverso le tecnologie, la produzione, le infrastrutture e i servizi.

Ad aprire i lavori, Francesco Timpano, docente di Politica economica, che ha richiamato la forte dipendenza energetica italiana dall’estero e il divario nei prezzi dell’elettricità rispetto agli altri Paesi europei. Una questione che condiziona la competitività delle imprese e che assume particolare rilevanza in un contesto geopolitico caratterizzato da crescente instabilità.

Roberto Zoboli, docente di Politiche economiche per le risorse e l’ambiente, ha proposto una lettura della transizione energetica attraverso quattro dimensioni: le politiche europee, i fabbisogni di investimento, lo sviluppo delle manifatture delle tecnologie pulite e la geopolitica dell’energia. Il passaggio dal Green Deal alle nuove strategie europee per la competitività testimonia la consapevolezza che non può esserci transizione senza una forte alleanza con il sistema produttivo. A fronte di un fabbisogno aggiuntivo di investimenti stimato nell’ordine dei 400 miliardi di euro annui, l’Europa deve misurarsi con le proprie dipendenze tecnologiche, la disponibilità di materie prime critiche e la competizione per le risorse finanziarie, alimentata anche dagli investimenti nel digitale e nella difesa.

Maurizio Delfanti, del Politecnico di Milano e di LEAP, ha illustrato, attraverso modelli di simulazione del sistema energetico italiano, le possibili traiettorie verso la neutralità climatica al 2050. Elettrificazione dei consumi, rinnovabili, accumuli, biometano e disponibilità di capacità produttiva programmabile sono elementi di una strategia integrata, nella quale anche l’eventuale contributo del nucleare dipenderà dall’evoluzione dei costi delle tecnologie. Particolarmente significativo il confronto tra il costo della transizione e quello dell’inazione: agli investimenti necessari occorre contrapporre gli extracosti sostenuti dal Paese in occasione delle ricorrenti crisi energetiche.

Nelle sessioni coordinate dalle docenti Franca Cantoni ed Elena Zuffada, il confronto si è spostato sulle strategie e sulle esperienze delle imprese. In particolare, Giuseppe Bergesio, amministratore delegato di Iren Energia, ha illustrato le scelte di investimento di una grande multiutility, evidenziando l’importanza della diversificazione tecnologica e della sostenibilità economica dei progetti. Federico Tassone, del Politecnico di Milano, ha approfondito le prospettive tecnologiche e finanziarie del nucleare e dell’idrogeno. Tassone ha sottolineato il potenziale del nucleare come fonte programmabile e a basse emissioni, complementare alle rinnovabili, e dell’idrogeno per decarbonizzare l’industria, evidenziando tuttavia le sfide economiche e infrastrutturali ancora da superare. Matteo Zulianello, ricercatore di RSE, ha evidenziato il ruolo crescente degli utenti finali, delle comunità energetiche e della partecipazione attiva dei consumatori.

L’analisi delle interdipendenze produttive della filiera energetica, proposta da Gianmarco Oro dell’Università Cattolica, ha introdotto due significative testimonianze del tessuto industriale piacentino. Fabio Rebechi e Rossella Rebecchi, di Rebecchi Group, hanno raccontato come le competenze della meccanica e della componentistica possano contribuire all’industrializzazione delle nuove tecnologie. Riccardo Daverio, di Energy Dome Manufacturing, ha presentato l’innovativa batteria a CO₂ per l’accumulo di lunga durata e le prospettive di sviluppo internazionale della società, che ha scelto Piacenza come sede di una parte strategica della propria attività manifatturiera.

Federica Baccaro, di Terna Energy Solutions, ha richiamato l’attenzione sulla complessità delle nuove infrastrutture elettriche, sulle criticità delle catene di fornitura e sulla crescente domanda di competenze multidisciplinari. Baccaro ha sottolineato che la transizione energetica richiede non soltanto investimenti nelle reti, ma anche capacità di realizzazione, filiere produttive affidabili e competenze multidisciplinari per superare i vincoli tecnologici e organizzativi.

Il tema della competitività delle imprese energivore è stato affrontato da Matteo Mazzarano, ricercatore dell’Università Cattolica, attraverso l’analisi del mercato europeo delle quote di emissione, e da Lorenzo Facco, di Hailiang Metal Europe Group, con una testimonianza sulle strategie aziendali di approvvigionamento ed efficientamento energetico.

Alessandro Lori, di Gas Sales Group, ha illustrato i meccanismi di formazione dei prezzi dell’energia e gli strumenti di gestione del rischio coinvolgendo attivamente gli studenti nella individuazione delle scelte ottimali di produzione e consumo. Lori ha evidenziato come la volatilità dei prezzi energetici renda fondamentale una gestione consapevole del rischio, attraverso strumenti contrattuali e finanziari capaci di tutelare imprese e fornitori dalle oscillazioni dei mercati.

Umberto Mario Pavesi, di Acciaieria Arvedi, ha evidenziato le difficoltà competitive dell’industria siderurgica italiana e la necessità di politiche che accompagnino gli investimenti per la decarbonizzazione. Cristiano Menta, presidente del Consorzio Piacenza Energia, ha mostrato come l’aggregazione delle piccole e medie imprese possa migliorarne il potere contrattuale e favorire l’accesso a servizi e competenze specialistiche.

A concludere la giornata Stefano Besseghini, del CNR, già presidente di ARERA, che ha ricondotto il tema della trasformazione energetica alla gestione dei rischi e alla distribuzione dei costi e dei benefici tra i diversi attori. La sfida della regolazione è preservare i segnali economici del mercato, promuovere gli investimenti realmente utili alla collettività e rendere trasparenti le scelte redistributive, orientando la remunerazione delle infrastrutture sempre più verso la qualità e l’efficienza dei servizi offerti. Besseghini ha richiamato la necessità di una regolazione che premi i risultati e la qualità dei servizi, mostrando come l’innovazione digitale possa migliorare l’efficienza delle reti anche senza realizzare nuove infrastrutture.

«La giornata ha mostrato come la transizione energetica non sia soltanto una sfida tecnologica e ambientale, ma anche una grande questione economica e di politica industriale» ha concluso Francesco Timpano. «Le scelte sul mix energetico, sulle infrastrutture, sugli investimenti e sulla distribuzione dei costi saranno decisive per la competitività del nostro Paese. Con MyVertical vogliamo offrire agli studenti una visione integrata di queste trasformazioni, mettendo in dialogo ricerca, imprese e istituzioni e mostrando quanto siano importanti competenze capaci di collegare prospettive diverse».

Per gli studenti, dunque, MyVertical Energy ha rappresentato un’occasione impegnativa ma efficace per conoscere un settore in profonda trasformazione, nel quale le competenze economiche, manageriali, tecnologiche e giuridiche sono destinate a integrarsi sempre di più, aprendo nuove opportunità professionali.