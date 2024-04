Ubriaco si schianta contro un’auto in sosta e si ribalta. Denuncia per un uomo di 35 anni che deve rispondere ora di guida in stato di ebbrezza. I fatti sono accaduti lo scorso primo aprile in Strada Malchioda.

L’uomo ha tamponato un veicolo in sosta finendo la propria corsa ribaltandosi. Gli esami ospedalieri hanno dimostrato che al momento del sinistro l’uomo aveva un tasso alcolico quasi 4 volte superiore ai limiti di legge.