Volley – Gas Sales Piacenza, buona la prima dei Playoff 5° Posto! Cisterna sconfitta 3-1

Gas Sales Piacenza parte con il piede giusto nei Playoff 5° Posto che assegnano alla vincente un posto in Challenge Cup nella prossima stagione. Nella prima giornata del girone passa sul campo di Cisterna. Dopo aver vinto il primo set e perso il secondo, la formazione nel terzo parziale è cresciuta in attacco e soprattutto la battuta è diventata più efficace con sei ace messi a segno e recine, schierato fin nel sestetto già da inizio gara la posto di Leal mattatore con tre punti diretti dai nove metri. Quarta frazione di gioco mai in discussione se non nei primi scambi.

Le parole di coach Anastasi

“Sono contento di come i ragazzi hanno reagito dopo aver perso il secondo set. Siamo partiti male ma appena la scimmia che avevamo addosso per l’eliminazione dai Playoff Scudetto ce la siamo scrollata tutto è andato meglio. Si, l’atteggiamento visto è quello giusto, era importante vincere e lo abbiamo fatto direi anche bene”.

CISTERNA VOLLEY – GAS SALES PIACENZA 1-3

(21-25, 25-18, 15-25, 20-25)

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 1, Ramon 8, Mazzone 6, Faure 11, Bayram 8, Nedeljkovic 7, Piccinelli (L), Peric 4, Giani, Czerwinski 8. Ne: Rossi, Finauri. All. Falasca.

GAS SALES PIACENZA: Lucarelli 18, Alonso, Romanò 11, Recine 17, Simon 10, Brizard 4, Scanferla (L), Caneschi 5, Dias, Andringa. Ne: Hoffer (L), Leal, Ricci. All. Anastasi.

ARBITRI: Carcione di Roma, Garsia di Roma.