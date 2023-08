Ufficiale! Mattia Corradi torna a vestire la maglia del Piacenza calcio

Secondo ritorno di fiamma in casa Piacenza Calcio! Il club di Via Gorra annuncia ufficialmente l’acquisto di un ragazzo che, dal 2018 al 2020, ha illuminato il Garilli in svariate occasioni con la sua classe: Mattia Corradi.

Gli abbonamenti

Il Piacenza Calcio informa che, abbonandosi alle gare interne del club biancorosso, si avrà automaticamente uno sconto del 50% sugli abbonamenti per le partite casalinghe della FeralpiSalò nel campionato di Serie B 2023/2024 che, come noto, si disputeranno allo stadio Garilli di Piacenza.

I giorni e gli orari nei quali sarà possibile acquistare l’abbonamento alle gare interne della FeralpiSalò presso le biglietterie dello stadio Garilli saranno comunicati la prossima settimana.

Si coglie l’occasione per ricordare che, in occasione della gara di Coppa Italia tra FeralpiSalo’ e Vicenza in programma per domenica 6.8.2023 alle 20, sarà aperto il settore di tribuna al prezzo unico di € 14,00 (ridotto € 10,00). Le biglietterie apriranno alle 18,00.

