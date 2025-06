Nuova sede per l’Ufficio Permessi Ztl, da lunedì 16 giugno operativo al Quic di viale Beverora

A partire da lunedì 16 giugno, l’Ufficio Permessi Ztl sarà operativo nella nuova sede di viale Beverora 57, nell’area degli sportelli polifunzionali Quic. Cambia l’indirizzo, più vicino al centro storico e agli altri uffici comunali rispetto alla collocazione in via Rio Farnese, ma restano invariati gli orari di apertura, già in vigore dal 2 maggio scorso: lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17; mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30; il sabato mattina dalle 8.15 alle 12.15.

Con il trasferimento, non sarà più possibile pagare i pass in contanti: i versamenti potranno essere effettuati utilizzando il bancomat, la carta di credito o – anche presso le tabaccherie abilitate – tramite bollettino PagoPA.

La maggior parte dei permessi può essere comunque richiesta o rinnovata online, senza recarsi fisicamente allo sportello, dalla pagina web comune.piacenza.it/ztl . Dai prossimi giorni, inoltre, i pass giornalieri – per i quali non occorre prendere appuntamento – potranno essere richiesti anche attraverso la app Municipium.

Si ricorda che è invece necessario fissare un appuntamento per richiedere o rinnovare i pass pluriennali o periodici, telefonando allo 0523-1798367. Il numero è a disposizione anche per informazioni su sedi, orari e servizi relativi agli accessi alla zona a traffico limitato e alle aree pedonali urbane, così come l’indirizzo di posta elettronica ztl@comune.piacenza.it .