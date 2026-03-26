Uil metalmeccanici, Pasquale Vitiello è il nuovo segretario provinciale: “Astra e nuovo piano industriale le nostre priorità”

Cambio al vertice della Uil metalmeccanici: Andrea Cignatta dopo 8 anni di attività sindacale nel settore lascia il posto a Pasquale Vitiello. Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso del 16esimo congresso Uilm nella sede del sindacato in via Martiri della Resistenza, incentrato sul tema della transizione digitale giusta: tra innovazione tecnologica e tutela dei lavoratori. Un passaggio inevitabile che va gestito perché sia un’opportunità unica per i lavoratori e non un loro svilimento.

Il rischio di una irresponsabilità sociale

“Fondamentale sarà che la gestione di questo cambiamento avvenga nel rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori – ha ribadito il segretario uscente Cignatta nella sua relazione – il rischio è quello di una irresponsabilità sociale, che si traduce nella perdita di posti di lavoro; per cui dobbiamo gestire la transizione in modo consapevole a tutela dei lavoratori”.

I primi impegni che attendono il nuovo segretario Pasquale Vitiello riguardano Astra recentemente acquisita da Leonardo spa. Il sindacato è in attesa di conoscere il piano industriale e di armonizzazione contrattuale. Nella storica azienda piacentina, che quest’anno compie 80 anni, lavorano 500 lavoratori dipendenti e 300 subordinati. Il contratto finora vigente è quello Fiat che, con l’acquisizione di Leonardo, passerà a quello di categoria dei metalmeccanici.

“E’ da oltre un anno che le organizzazioni sindacali nazionali hanno attenzionato il passaggio – spiega Vitiello – quindi la cosa è seguita. Nell’ultimo incontro al Ministero delle Imprese e Made in Italy ci sono state date tutte le garanzie che non ci saranno problemi occupazionali”.

“La nostra ambizione come sindacato – ha sottolineato il segretario nazionale Uilm Gianluca Ficco presente al congresso locale – è cercare di mettere insieme i due contratti, mantenendo il meglio del contratto Fiat prima di approdare al nuovo; i trattamenti che vogliamo mantenere – spiega Ficco – sono l’incentivo di produttività e il premio aziendale, per cui sarà una negoziazione impegnativa affinché nessun lavoratore perda un euro, anzi semmai lo guadagni. Le premesse per un dialogo costruttivo con Leonardo ci sono tutte – ha concluso Ficco – ma da parte nostra abbiamo da subito puntualizzato l’importanza dell’armonizzazione tra i due contratti”.

La sicurezza sul lavoro

Tra i temi del congresso anche la sicurezza nei luoghi di lavoro; purtroppo non sempre all’attenzione di tutte le imprese. Ogni anno mille vittime sono un dato più che allarmante. “Come Uil abbiamo lanciato la campagna “Zero morti sul lavoro” – spiega il coordinatore regionale Uilm Daniele Valentini – all’inizio accolta in modo molto freddo e poco ascoltata, oggi ne parlano tutti. Noi chiediamo che gli infortuni vengano trattati come omicidi”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy