Giraffe Verdi è ora anche bilingue, così la scuola d’infanzia si conferma un’eccellenza

Grazie ad un accordo oggetto di recente firma, la decennale esperienza della scuola Bee English confluisce e rafforza l’offerta formativa di Giraffe Verdi. La scuola dell’infanzia, nata dalla sinergia tra le cooperative sociali Eureka e Casa del Fanciullo col sostegnodi Fondazione di Piacenza Vigevano e il mondo universitario, diviene una delle poche realtà bilingue italiano/inglese del territorio.
“Il nostro quotidiano muove dall’assunto di ‘metter al centro’ bambini e bambine, i loro pensieri, le loro strategie cognitive, le loro esperienze emotive e relazionali, in un connubio continuo con gli adulti e l’ambiente sociale e culturale in cui vivono – spiega Maria Giovanna Capelli, una della coordinatrici pedagogiche dei servizi Eureka e coordinatrice di Giraffe Verdi –. La scuola integra proposte grafico-pittoriche, di costruttività, lettura, scienza, esperienze immersive ad alto impatto emotivo, ma anche outdoor education che, complice il contesto naturalistico de I Vaccari, partecipa di tutte le stagioni”.
“A questa età i bambini sviluppano e conoscono il mondo attraverso il pensiero scientifico, lo interrogano costantemente e, grazie ad un supporto adulto competente, ‘apprendendo ad apprendere’. Come sosteneva lo psicologo J.Bruner, infatti, più che i contenuti la scuola deve fornire gli strumenti e sviluppare capacità che rendano i bambini disponibili ad imparare, stimolare la curiosità e il bisogno di conoscere che li accompagnerà per tutta la vita. Ecco perché – sottolinea la pedagogista – l’introduzione di una seconda lingua si inserisce perfettamente nella nostra proposta formativa: a Giraffe Verdi non prescriviamo lezioni d’inglese ma lasciamo che quest’ultimo permei ogni attività, dalla routine dei momenti condivisi a situazioni di gioco, confronto e vicinanza. L’apprendimento avviene così in modo spontaneo e armonico, come nel caso di figli di genitori bilingui”.
“Si tratta di un’esposizione all’inglese sobria quanto strategica – le fa eco Antonella Boscagli, già titolare e direttrice di Bee English, ora in forze al corpo docente -. Lasciamo che i bambini ne maturino comprensione e uso non diversamente dai coetanei madrelingua, senza memorizzazioni forzate, ma assorbendo l’inglese come naturale mezzo comunicativo. Un processo che stimola il normale desiderio di ricerca del bambino e che, come dimostrato da svariati studi neurologici, offre concreti vantaggi nel proseguo della crescita. Se da un lato stimola infatti empatia e capacità di problem solving – osserva Boscagli –, concorre anche a sviluppare nuove attitudini, propensione al confronto, una più ampia e inclusiva visione del mondo. Non ultimo rappresenta un volano applicativo e di allenamento per le funzioni cerebrali, con future, positive ricadute anche su capacità di concentrazione e studio.
“La costruzione di reti e collaborazioni eleva la qualità e la capacità d’innovazione dei progetti – sottolinea il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -, ne è un esempio virtuoso il neonato servizio educativo ‘Giraffe Verdi’, che vede unite due realtà del privato sociale che insieme danno una risposta concreta a un bisogno di posti per il nido e la materna molto sentito in un’area del nostro territorio. Dalla collaborazione, che ora si allarga a una scuola di inglese, la progettualità si arricchisce e si qualifica ulteriormente per offrire ai bambini e alle loro famiglie un servizio più completo e orientato al futuro”.