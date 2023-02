Il 23 febbraio ultimo incontro della rassegna “Il sogno del Concilio. A 60 anni dal Vaticano II”

Giovedì 23 febbraio alle ore 21 è in programma l’ultimo incontro della rassegna “Il sogno del Concilio. A 60 anni dal Vaticano II”.

Al Seminario vescovile in via Scalabrini, 67 a Piacenza sul tema “Laici in cammino nel solco del Concilio” intervengono alcune persone per raccontare come il Concilio ha aiutato l’intera Chiesa a riscoprirsi come popolo in cammino dando sempre più voce all’esperienza di chi vive immerso nella famiglia, nel lavoro e nei diversi ambiti sociali.

Si tratta di Giuliana Masera, docente al corso di laurea in infermieristica all’Università di Parma (legata alla parrocchia di Fiorenzuola), Massimo Seccaspina educatore, presidente della Scuola parentale Giovanni Paolo II, parrocchia della SS. Trinità (Cammino neocatecumenale), Sandro Spezia, direttore di UNICHIM, Associazione italiana per l’unificazione nel settore dell’industria chimica (Azione Cattolica) e Matteo Venturi, responsabile di produzione in un’azienda metalmeccanica (Comunione e Liberazione).

Mons. Celso Dosi, preside della Scuola diocesana di formazione teologica, a partire dal tema “Dal Concilio alla «Christifideles laici»: la Chiesa in cammino”, presenterà in breve il Magistero sui laici degli ultimi decenni.

L’iniziativa è promossa da Ufficio catechistico e Ufficio scuola della diocesi, Scuola di formazione teologica, Collegio Alberoni e Il Nuovo Giornale per mettere a fuoco l’eredità del Concilio per la Chiesa di oggi.