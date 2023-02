Volley, Coppa Italia – La Gas Sales Piacenza prepara la sfida agli imbattibili di Perugia. Botti: “Non temiamo il confronto” – AUDIO

Gas Sales Piacenza è tornata al lavoro martedì scorso al PalabancaSport con una doppia seduta per preparare la Final Four della Del Monte® Coppa Italia SuperLega in programma a Roma nel prossimo week end.

Sabato 25 febbraio con inizio alle 15.30 (diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv), la formazione biancorossa affronterà in Semifinale la Sir Safety Susa Perugia dominatrice del campionato con venti vittorie su venti gare giocate. L’altra semifinale è in programma alle 18.00 e vedrà in campo Itas Trentino e Allianz Milano. Un vero e proprio rematch dell’edizione 2022. La finale è in programma domenica 26 febbraio alle 16.00 in diretta su Rai 2 e volleyballworld.tv.

Le parole di Max Botti, coach della Gas Sales Piacenza, a RadioSound

I numeri della sfida

Sfida numero dieci quella in arrivo contro la formazione umbra. Sono nove i precedenti tra le due squadre in Regular Season e Del Monte Coppa Italia SuperLega.

Il bilancio è tutto a favore di Perugia che ha vinto le otto gare fino ad ora giocate: sette in regular season ed una, nella scorsa stagione, in semifinale di Del Monte® Coppa Italia SuperLega. Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate tre volte, due in Regular Season ed una nella semifinale di Coppa Italia. In questa stagione la formazione umbra si è imposta al PalabancaSport per 3-1 (21-25, 22-25, 25-22, 22-25) e per 3-1 nella gara di ritorno giocata a Perugia (22-25, 25-22, 25-21, 25-17).

Match più lungo e set più combattuto

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale all’undicesima giornata di ritorno della stagione 2021-2022 quando la squadra umbra si impose davanti al pubblico amico per 3-1 (25-18, 19-25, 29-27, 25-20) e la partita registrò 188 punti globali. Nessuna partita tra le due squadre si è chiusa al tie break.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla sempre della scorsa stagione. Undicesima giornata di ritorno, il terzo parziale andò agli umbri per 29-27. I parziali più agevoli sono stati due. Il primo è datato stagione 2021-2022, undicesima giornata di andata, Perugia si impose al PalabancaSport nel terzo set per 25-14. Il secondo parziale più agevole si chiuse sempre con la vittoria di Perugia e sempre per 25-14: quarto set della settima giornata di ritorno, stagione 2019-2020.