Un fondo da 30 milioni di euro per promuovere lo sport tra i minorenni

E’ stato stanziato un fondo da 30 milioni di euro per il 2025 al fine di incentivare l’attività sportiva e per garantire ai minorenni in condizioni non agiate di praticare uno sport. Il termine per le associazioni sportive per aderire a tale importante iniziativa era l’8 settembre 2025.

Quindi a breve sarà pubblicato sul sito Istituzionale del Dipartimento per lo Sport l’elenco dei corsi sportivi agevolati su tutto il territorio nazionale. Le famiglie con minori tra i 6 e 14 anni e ISEE inferiore a 15.000,00 euro potranno richiedere il contributo di € 300,00, che sarà assegnato in ordine di domanda fino a esaurimento fondi.

Ogni nucleo familiare potrà ricevere il contributo per un massimo di due figli presentando apposita domanda sul sito del Dipartimento dello Sport. Il contributo di € 300,00 per persona verrà erogato direttamente dall’associazione sportiva che organizza il corso.

Il Karate Piacenza Farnesiana ha aderito immediatamente a tale iniziativa per incoraggiare la pratica dell’attività motoria e un corretto stile di vita per i ragazzi indicando la disponibilità di 40 posti nella domanda inviata al Dipartimento dello Sport.

