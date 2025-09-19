Rugby – Sabato 20 settembre la seconda uscita stagionale dei Lyons: triangolare con Biella e Colorno

La seconda uscita stagionale della Sitav Rugby Lyons è in programma sabato 20 settembre nell’inedita cornice dello Stadio di Sarre, nei pressi di Aosta. I Leoni saranno ospiti del grande Weekend Ovale organizzato dallo Stade Valdotain, formazione valdostana che da anni organizza amichevoli di prestigio presso i suoi impianti.

Quest’anno il piatto forte della manifestazione sarà un triangolare tra tre squadre militanti in Serie A Elite: oltre ai Leoni, in campo anche la neopromossa Biella e il sempre pericoloso Colorno, per un evento che si preannuncia coinvolgente dal punto di vista dell’intrattenimento e dal punto di vista dei valori in campo.

I Leoni sono reduci da un’incoraggiante “prima” stagionale, in cui hanno scaldato i motori difendendo il Trofeo Capuzzoni con l’AS Rugby Milano.

Coach Matenga

“Siamo riusciti a sviluppare un buon volume di gioco, considerando che era la nostra prima partita a ranghi completi, realizzando anche alcune mete molto belle nate da azioni su più fasi. Stiamo lavorando su un rugby differente rispetto a quello su cui si era impostata la squadra negli anni scorsi, e siamo convinti di poter raggiungere i nostri obiettivi. Questo test ci fornirà nuove indicazioni riguardo allo stato dell’apprendimento e del coinvolgimento dei ragazzi, mi aspetto una sfida da affrontare con spensieratezza e voglia di mettersi in mostra”.

Tutto pronto dunque per la seconda uscita stagionale dei Leoni, impegnati sabato sul campo di Sarre per un prestigioso triangolare amichevole. Calcio d’inizio alle ore 16.00, con gli uomini di Matenga e Solari che apriranno le danze con la sfida al Biella.

