Un giovane talento locale per la Canottieri Ongina: Davide Zorzella

Un giovane talento locale che torna alla base. La Canottieri Ongina riabbraccia Davide Zorzella, laterale classe 2002 originario proprio del paese di Monticelli d’Ongina dove è cresciuto anche pallavolisticamente, facendo – per esempio – il suo debutto in serie C a gennaio 2018.

Nato l’11 febbraio 2002 a Casalmaggiore (Cremona), Davide Zorzella è originario di Monticelli e ha iniziato ad avvicinarsi alla pallavolo all’età di 7 anni alla Canottieri Ongina, allenato per la prima volta dall’attuale presidente Fausto Colombi. In giallonero è maturato e ha esordito in C nella stagione 2017-2018, mentre un’altra sponda di crescita è stata in due riprese alla Libertas San Paolo Piacenza, dove nella stagione 2018-2019 ha disputato under 19 e serie C. Stesso discorso (più la recente avventura in serie D) nell’ultimo biennio nelle giovanili della Gas Sales Piacenza, club di Superlega.