Il Sindaco Barbieri e l’Assessore Cavalli: “Orgogliosi di Silvia Zanardi e delle sue imprese”

“Un’impresa straordinaria, per cui gli elogi non sono mai troppi”. Così il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri e l’assessore allo Sport Stefano Cavalli rinnovano le congratulazioni a Silvia Zanardi, che ha onorato il suo impegno agli Europei di ciclismo Under 23 conquistando, pochi minuti fa, la terza medaglia d’oro ad Apeldoorn – confermando il titolo di cui già era detentrice dallo scorso anno nella corsa a punti – dopo il primo posto nell’inseguimento individuale e quello di ieri nella prova a squadre.

“Il talento di Silvia meritava una ribalta internazionale che ci rende non solo particolarmente orgogliosi, ma rappresenta un’iniezione di fiducia e positività per tutto il movimento ciclistico del territorio, forte anche delle ottime prestazioni delle atlete in forza al VO2 Team Pink, Carlotta Cipressi e Silvia Bortolotti, nonché della convocazione di Nicola Rossi”.

Le parole del Delegato provinciale Robert Gionelli

A nome di tutto il mondo sportivo piacentino che ho l’onore di rappresentare, desidero congratularmi con Silvia Zanardi per gli eccellenti e meritati risultati agonistici conquistati in questi ultimi giorni ai Campionati europei. Tre straordinari successi frutto non solo delle notevoli qualità tecniche di questa autentica campionessa, ma anche della sua grande e sconfinata passione per lo sport. Straordinari successi che ripagano i grandi sacrifici fatti da Silvia per amore del ciclismo, e che impreziosiscono ulteriormente lo sport piacentino