Una Cattedrale, una Città: la rassegna ritorna il 26, 28 settembre e l’1 ottobre

A partire da martedì 26 settembre 2023 tornano gli appuntamenti con la rassegna Una Cattedrale, una Città, in occasione delle Solennità di Santa Giustina.

Alle ore 21.00 verrà proposto un incontro online molto speciale, volto a scoprire più a fondo l’offerta didattica della Diocesi di Piacenza-Bobbio.

Un’occasione sperimentata per la prima volta per conoscere più da vicino il lavoro costante degli educatori museali e cogliere spunti da suggerire ai docenti dei vostri bambini e ragazzi per la scelta delle attività formative sul territorio.

Un evento esclusivo dedicato alla comunità educante: una panoramica sulle risorse formative che musei e istituzioni culturali della diocesi di Piacenza-Bobbio dedicano alle scuole di ogni ordine e grado. Il direttore dei musei Manuel Ferrari e le educatrici museali presenteranno mission e obiettivi dell’offerta, accompagnando insegnanti e genitori alla scoperta di laboratori ludico creativi, attività didattiche e visite guidate, progettate per stimolare curiosità e sviluppo culturale e artistico dei più giovani, lasciando spazio a richieste, domande e approfondimenti da parte dei partecipanti.

L’appuntamento si svolgerà online su piattaforma Zoom alle ore 21.00. Per partecipare, con la possibilità di interagire tramite eventuali domande e richieste di curiosità, è necessario iscriversi compilando il form a questo link.

Giovedì 28 settembre 2023

Alle ore 18.15, a Kronos – Museo della Cattedrale, avverrà l’inaugurazione dell’allestimento temporaneo dell’opera di Michele Napoli e Maria Stella Tiberio “Un giorno mille anni, mille anni un giorno (Casula per Benedetto XVI)”.

Un incontro all’insegna dell’affascinante intersezione tra la tradizione religiosa e l’arte contemporanea, che celebra l’evoluzione dell’abbigliamento sacro attraverso l’interpretazione artistica.

Obiettivo principale dell’esposizione è mettere in evidenza come l’arte sacra, nella sua forma più antica, sia stata rielaborata in nuove vesti, abbracciando le tendenze estetiche e concettuali dell’arte di oggi, evidenziando l’universalità della ricerca di significato e spiritualità, mantenendo una profonda connessione con la fede e la devozione.

Domenica 1 ottobre 2023

Alle ore 15.30, a Kronos – Museo della Cattedrale, in occasione dell’allestimento temporaneo dell’opera di Michele Napoli e Maria Stella Tiberio “Un giorno mille anni, mille anni un giorno (Casula per Benedetto XVI)”, verrà realizzato un laboratorio didattico dal titolo “Il piccolo Atelier”.

“Un giorno mille anni, mille anni un giorno” è il titolo dell’opera da cui prenderemo ispirazione per realizzare una vera e propria opera d’arte utilizzando una tecnica molto particolare e poco conosciuta, la “String Art”. Un insieme di fili di diversi colori che compongono frasi, lettere e forme in un avvincente intreccio che creerà il nostro manufatto.

La durata del laboratorio didattico sarà di 90 minuti e prevederà un piccolo contributo di partecipazione. La prenotazione è obbligatoria alla mail cattedralepiacenza@gmail.com o al numero 331 460 64 35 (numero attivo dalle 10.00 alle 18.00)