Il grande cuore di Piacenza, un’ambulanza in dono ai medici che operano in Senegal: “Ora fondi per il trasporto” – AUDIO

Da Piacenza al Senegal: un’ambulanza dismessa diventa risorsa per il volontariato internazionale

Un gesto di solidarietà e collaborazione che unisce Piacenza all’Africa, confermando una filosofia aziendale sensibile alle necessità del volontariato. Un’ambulanza perfettamente funzionante, ma non più utilizzabile in emergenza sul territorio regionale, sarà presto in Senegal grazie alla donazione gratuita dell’Azienda Usl di Piacenza all’associazione Mpm Emergency Senegal.

Alla formalizzazione della cessione erano presenti il direttore amministrativo dell’Azienda Usl, Marco Chiari il presidente del sodalizio Macodou Diop, il direttore del servizio Emergenza territoriale 118, Enrica Rossi; Stefano Nani, dirigente delle professioni sanitarie per l’area Emergenza territoriale 118, Pronto soccorso e Cau; Alessandro Gandolfi, coordinatore 118 e i professionisti delle unità operative Affari generali e rapporti istituzionali e Servizi generali e logistici.

Un impegno costante verso il volontariato

“L’Azienda Usl di Piacenza ha una lunga tradizione di supporto alle associazioni di volontariato – ha sottolineato il direttore amministrativo – In passato abbiamo già collaborato con il presidente Macodou Diop per l’invio di mezzi di soccorso dismessi ma ancora perfettamente operativi. Oggi, grazie al contributo del servizio 118, ribadiamo il nostro impegno nel sostenere concretamente realtà che operano in contesti meno fortunati. Questo gesto, come accaduto per altre donazioni, ci rende orgogliosi e testimonia la nostra attenzione verso le esigenze sanitarie globali”.

Un mezzo dismesso che trova nuova vita

Come spiegato da Stefano Nani, l’ambulanza, immatricolata nel 2013, è considerata ormai obsoleta secondo le normative di accreditamento regionale. “Nonostante sia ancora in ottimo stato e perfettamente funzionante, il mezzo non è più utilizzabile nei nostri servizi e sarebbe destinato alla rottamazione. Grazie al canale di cessione gratuita, invece, diventerà una risorsa preziosa per supportare i professionisti sanitari in Senegal, aiutando popolazioni che spesso non dispongono di strumenti adeguati. Grazie ai nostri professionisti del soccorso, in particolare gli autisti soccorritori, che l’hanno mantenuta in ottime condizioni”.

Un gesto di solidarietà dal cuore di Piacenza

Macodou Diop, residente a Piacenza da 27 anni, si è fatto promotore di numerose iniziative a favore del suo Paese d’origine. “Inviare questo mezzo di soccorso in Senegal è una grande soddisfazione personale – ha dichiarato – Conosco bene le difficoltà che affronta la mia popolazione e sapere che questa ambulanza potrà fare la differenza è motivo di grande gioia. Continueremo a impegnarci per creare un ponte di solidarietà tra Piacenza e il Senegal. L’ambulanza andrà nell’ambulatorio infermieristico, costruito grazie alla generosità dei Piacentini, sotto la regia di Valter Bulla”.

Proprio quest’ultimo lancia adesso un’altra sfida: “L’ambulanza va portata in Senegal, per il trasporto servono fondi attorno ai 5/6 mila euro. Faremo una cena di raccolta fondi per portarla in Africa”.

“Grazie a Piacenza, una città nella quale ci troviamo molto bene”, ha concluso il presidente dell’associazione