Serata giovane danza d’autore il 14 febbraio al Teatro Filodrammatici di Piacenza

Serata dedicata alla giovane danza d’autore al Teatro Filodrammatici di Piacenza venerdì 14 febbraio con il cartellone 2025 di Teatro Danza a Piacenza, curato da Emma Chiara Perotti e inserito nella Stagione di Prosa 2024/2025 del Teatro Municipale, direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

In scena alle ore 21 AMAE, regia, coreografia e performance di Eliana Stragapede e Borna Babic, creazione selezionata per la Vetrina della giovane danza d’autore extra 2024 organizzata dalla rete Anticorpi XL.

AMAE si interroga sul bisogno di co-dipendenza nelle relazioni umane. Indaga il desiderio di essere amati passivamente, cercando l’indulgenza dell’altro. Il voler avvolgersi completamente e sentirsi un tutt’uno con l’altro, ignorando il confronto con la realtà oggettiva esterna. Da un certo punto di vista, questo potrebbe essere percepito come un comportamento molto accogliente e umano: essere in armonia ed affidarsi agli altri. Da un altro punto di vista invece, sembrerebbe incoraggiare l’autoindulgenza, la dipendenza e il controllo. Fino a che punto questo bisogno può portarci, cosicché dall’amore iniziamo a ferire, dal prendersi cura diventiamo ossessivi e dal sostegno finiamo per controllare?

Prendendo spunto da esperienze personali, AMAE vuole approfondire il comune denominatore alla base di qualsiasi relazione umana. Ad esempio tra un genitore e un figlio, amanti, amici o studenti e insegnanti. In tutti questi ruoli diversi, c’è una chiara emozione e dipendenza reciproca. In cerca di riferimenti, Eliana Stragapede e Borna Babic sono stati ispirati dal libro “L’anatomia della dipendenza” dello psicoanalista giapponese Takeo Doi, che offre una chiara spiegazione del concetto di “amae”, un comportamento tipicamente giapponese: il bisogno di essere benvoluti e di poter dipendere dalle persone che ci circondano.

Entrambi laureati alla Codarts, Eliana Stragapede (nata in Italia nel 1996) e Borna Babić (nato in Croazia nel 1994) sono freelance performers, coreografi e insegnanti con sede a Bruxelles. Subito dopo essersi laureati, hanno iniziato a lavorare professionalmente con Marina Mascarell e Club Guy & Roni e da allora, hanno ballato per rinomati coreografi e compagnie. La performance AMAE è stata premiata al Copenhagen International Choreography Competition 2022 con il 1° posto per la coreografia and premi di produzioni per il Nederlands Dans Theatre e Holstebro Dansekompagni. Il lavoro di Eliana Stragapede e Borna Babić si basa su un’esplorazione fisico-teatrale: la connessione tra intenzione/emozione e movimento. Un focus importante nella loro pratica è la ricerca di diverse qualità di movimento che permettono al corpo di parlare attraverso una varietà di colori e intensità, e

Prima dello spettacolo una breve restituzione del Laboratorio di improvvisazione e composizione coreografica per gli allievi e le allieve delle scuole di danza a cura di Riccardo Buscarini, con Beatrice Premoli, Denise Castignoli e Alessandra Casciotti della scuola ARTEDANZA di Sabrina Ronchetti (Piacenza) e Anna Galvani (Parma).

Biglietteria

TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza – tel. 0523.315578, e-mail biglietteria@teatrogiocovita.it, info@teatrogiocovita.it

Orari di biglietteria: dal martedì al venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 20 al Teatro Filodrammatici (0523.315578).