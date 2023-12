Passanti notano un furgone nel campo a lato della strada, a bordo un uomo senza vita

Forse un malore all’origine del tragico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri nel territorio di Lugagnano. Alcuni passanti hanno notato un furgone nel bel mezzo di un campo a lato della Provinciale che conduce a Chiavenna Rocchetta e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri di Fiorenzuola.

Il personale medico ha eseguito le manovre di rianimazione sul conducente, un uomo sulla settantina, ma ogni tentativo di far ripartire il suo cuore è risultato vano. Come detto, secondo i primi rilievi, non è da escludere che l’uomo abbia accusato un malore mentre si trovava alla guida del mezzo.