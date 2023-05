Urtato da un’auto alla rotatoria di strada Agazzana, ciclista ferito

Urtato da un’auto, ferito un ciclista. I fatti sono accaduti questo pomeriggio lungo la Strada Agazzana. Il ciclista stava affrontando la rotatoria che conduce in via Montecucco quando la vettura lo ha urtato facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti subito gli operatori sanitari della Croce Rossa insieme all’automedica del 118. I soccorsi hanno prestato le prime cure sul posto al ciclista per poi condurlo al pronto soccorso di Piacenza in condizioni non gravi. Sul posto la polizia locale che ha avviato i rilievi del caso.