Scherma – A Piacenza i Campionati Italiani a squadre di Spada, Fioretto e Sciabola

Sono stati presentati a Palazzo Farnese i Campionati italiani di scherma a squadre, che si svolgeranno a Piacenza Expo dal 2 al 5 giugno. Per il secondo anno consecutivo, la perfetta organizzazione del Pettorelli ha fatto approdare questo importante appuntamento sportivo nella nostra città. In pedana scenderanno le squadre delle serie A2-B1-B2-C e C1. A Piacenza sono attese circa 3.500 persone da tutta Italia, tra atleti (1600 dai 15 anni in su), arbitri, tecnici, accompagnatori e pubblico.

Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli

“Gli schermitori diventano poeti, cercando eleganza e precisione. Lo scontro delle spade riflette le battaglie della vita. Ringrazio le autorità civili e militari, queste ultime specialmente perché coinvolte nelle gare, e che alzano il livello tecnico: tra gli altri, nella squadra Carabinieri sarà in pedana Enrico Garozzo, nelle Fiamme azzurre Federico Vismara. Non posso non ringraziare la Federazione italiana scherma (Fis). Assegnare ancora una volta i campionati italiani a Piacenza è motivo di grande orgoglio, alla luce del grande successo dell’edizione scorsa.

L’apporto della Regione è stato cruciale nel credere nel progetto: rendere l’evento non solo sportivo, ma legarlo anche alla promozione del territorio, della città e delle tante eccellenze enogastronomiche”. Il Boss ha ricordato parlando di eccellenze, “la locandina di Gianni Freghieri a cui dedico un applauso, nominato miglior fumettista italiano dall’associazione Amici del fumetto”.

La sindaca Katia Tarasconi

“Questo evento parla non solo di sport, ma anche della città, permettendo a tutti di assaggiare le nostre specialità e visitare Piacenza. Quando ci si approccia per la prima volta, il mondo dello sport e della scherma è estremamente bello e invito la cittadinanza a venire all’Expo perché ne vale la pena. Lo Sport insegna a vivere, a fare sacrifici e a vivere nel modo migliore. Ringrazio il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, perché la location è fondamentale per manifestazioni come questa.

Il delegato provinciale Coni, Robert Gionelli

“Il ringraziamento va a chi si è speso, come il Boss e il Pettorelli, per portare ancora a Piacenza un evento che ci rende un partner della scherma, come l’anno scorso, e che è un antipasto agonistico di livello in vista dei Campionati mondiali a Milano. L’importanza di questi eventi agonistici, al di là della gara, è che sono utili per la promozione sportiva: sempre più giovani si avvicinano alla pratica, e questo è nel dna del Coni. Lo sport porta valori culturali e sociali utili per la nostra società e i nostri giovani”.

Il vicepresidente della Fis, Maurizio Randazzo

“Non potevo mancare a un invito del Boss, per me è un onore essere qui. Ho parlato a lungo con Alessandro per quanto riguarda le difficoltà organizzative. Come federazione ringrazio il tentativo delle società, degli enti e degli sponsor di organizzare delle gare così grandi e impegnative. Grazie al contratto di City partner permette alla federazione di organizzare questi eventi con l’aiuto del comune”.

Giuseppe Cavalli, presidente di Piacenza Expo

“La Fiera non è solo commercio, ma è sociale grazie anche al Comune. Con Alessandro abbiamo creduto sin da subito in questo evento. C’è stata una manifestazione in tempo covid, con le mascherine. Domenica scorsa abbiamo avuto 600 alpini rappresentanti di vari comitati, che sono venuti a Expo, parallelamente a FUNCON che ha gestito 5000 visitatori. In questi 4 giorni avremo stand in cui venderemo prodotti tipici piacentini”.

Il direttore dell’Unione commercianti, Gianluca Barbieri, ha messo in evidenza “la novità che un simile evento sportivo avvenga sul territorio piacentino. In queste settimane tramite Promopiacenza (e la sua presidente Giuseppina Maestri) e Federalberghi (con Ludovica Cella) abbiamo organizzato la parte commerciale di promozione del territorio e del commercio che affianca la manifestazione, promuovendo tariffe convenzionate con gli hotel per atleti e famiglie; con una card che si troverà in expo e negli hotel convenzionati, così che coloro che sono venuti siano incentivati a fare acquisti con gli esercizi convenzionati a Piacenza. E ci sarà uno stand destinato alla valorizzazione di prodotti piacentini”.

L’assessore allo Sport, Mario Dadati

“Questo evento mette insieme le persone, le competenze, crea rete e sviluppo. Facendo così si crea valore aggiunto e si fa crescere la nostra città. Gravita nuova attenzione attorno allo sport che è portatore di valori ed è sempre più importante questo aspetto legato al benessere. Siamo onorati di avere i campionati di scherma a squadre qui a Piacenza”.

Cristian Fiazza, assessore alla Cultura

“Di eventi che mettono assieme sport e cultura. Importante è il biglietto ridotto ai musei piacentini per chi alloggerà a Piacenza in questo periodo di gare: 3 euro al posto di 10, per aumentare la cultura e la visibilità dei musei. E questo grazie a Federalberghi e tutte le associazioni che hanno permesso la conoscibilità di Piacenza ad un livello più elevato”.

La parte sportiva vede 22 gare nelle quali vengono assegnati tutti i titoli italiani a squadre, di tutte le armi. Il Pettorelli sarà presente in 5 gare su 6, con 2 squadre di spada maschile e femminile, 2 di fioretto maschile e femminile, e 1 di sciabola (maschile).

Spada maschile (C1) Bonelli, Curatolo, Polidoro, Polledri

Sciabola maschile (B1) e Fioretto maschile (B2) Monaco, Sonlieti, Polledri, Comolatti

Spada femminile (B1) Burgazzi, Libelli, Cecchet, Parenti

Fioretto femminile (B2) Battisti, Pozzi, Libelli, Burgazzi