Vacanze, i piacentini scelgono l’estero: l’Italia è diventata molto cara – AUDIO sondaggio

Vacanze, i piacentini per l’estate 2023 scelgono l’estero: l’Italia è diventata molto cara. I cittadini del nostro territorio si allineano alle scelte degli italiani rivelate dall’Osservatorio sul turismo di Confesercenti. I viaggi all’estero sono aumentati di più del 20% rispetto al 2022.

Dall’agenzia viaggi Gattinoni spiegano che molti piacentini hanno scelto le mete oltre confine per un discorso di “qualità-prezzo” e forse per aver sfruttato molto l’Italia al tempo della pandemia. “Adesso c’è voglia di fare un viaggio a lungo raggio. Poi si continua a scegliere le solite mete come Grecia e Baleari, però c’è un leggero calo anche qui per l’aumento dei prezzi“.

La scelta dell’estero forse è dovuta – commentano da Nitorin Viaggi – a una questione di prezzo. Baleari e la Grecia sono più convenienti rispetto all’Italia soprattutto per le famiglie. Tra le mete maggiormente scelte dai nostri clienti c’è Karpathos e Naxos, anche se i ragazzi più giovani stanno più su Rodi.

Sono molto orientati tutti sulla Grecia o sulle Baleari per il rapporto qualità-prezzo – sottolineano da 90° Parallelo Viaggi. Le mete che stiamo vendendo di più? E’ ritornata la voglia di andare sul Mar Rosso dopo il Covid. Anche qui torniamo al discorso di qualità legata al prezzo della vacanza.

Vacanze, i piacentini scelgono l’estero

Mare o montagna?

Per gli italiani le destinazioni più richieste in estate sono ancora quelle legate alla sabbia o agli scogli. Dall’indagine di Confesercenti, inoltre sale la voglia di optare per la crociera, soprattutto quelle sul Nilo.

I prezzi

Secondo Confesercenti i prezzi medi dei servizi sono aumentati del 25% rispetto al 2022. Ci sarebbe inoltre un ritorno degli italiani alla scelta dell’ultimo minuto a prezzi più vantaggiosi come avveniva una decina di anni fa.

Le mete che fanno risparmiare.