Il Club Veicoli Storici Piacenza porta le moto d’epoca in vetta al monte Penice

Una Bobbio – Penice su due ruote e molto di più per salutare l’estate. È stata una domenica a cavallo delle moto d’antan per una trentina di soci e amici del Club Veicoli Storici Piacenza che si sono dati appuntamento dalla sede a Quarto per un lungo tour sui colli piacentini.

“E’ stata molto di più della sesta edizione della Bobbio – Penice – commentano soddisfatti i membri del consiglio direttivo del Club Veicoli Storici Piacenza –. Siamo partiti dalla nostra sede e dopo aver raggiunto la Val Trebbia, passando da Gazzola e Momeliano, siamo saliti alla Pietra Parcellara e da Mezzano Scotti siamo scesi a Bobbio, per poi arrivare in vetta al Penice. Inutile dire lo spettacolo che abbiamo incontrato attraversando i colli piacentini sotto il sole estivo, paesaggi profumi e sensazioni indimenticabili in sella alle nostre moto. Chi ha partecipato è rimasto davvero entusiasta e anche noi del Club siamo contenti di questo evento che ci auguriamo possa essere sempre più partecipato”.

Nella ventina di moto storiche che hanno partecipato alla giornata, diverse Ducati, Honda, tra cui una CRM, e un’Aprilia Futura. Il corteo motociclistico, dopo la sosta al Passo Penice per ammirare il paesaggio e ristorarsi, ha fatto ritorno a Bobbio, nella frazione di Santa Maria per il pranzo, accolto come sempre dalla buona cucina della Locanda Nobili. Al termine, il rompete le righe con i responsabili del Club che sono già al lavoro per il prossimo appuntamento del ricco calendario di eventi, con il “Circuito dei Castelli” del 16 luglio riservato alle auto storiche.