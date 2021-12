Vaccini 5-11 anni, gli amici a quattro zampe Whoopee e Pan per accompagnare i bimbi durante l’iniezione

In Arsenale va in scena la vaccinazione… a sei zampe! Per aiutare i bambini a superare qualsiasi paura dell’iniezione, scendono in campo Whoopee e Pan, due cani. I simpatici 4zampe saranno presenti in Arsenale il 23 e 30 dicembre, nel pomeriggio dalle ore 14.30, per accompagnare i bambini in un momento che per qualcuno di loro potrebbe essere un po’ difficile da affrontare. La collaborazione tra Ausl Piacenza e Centro cinofilo Val Luretta si pone l’obiettivo di rendere più accogliente l’arrivo dei piccoli tra i 5 e gli 11 anni, che da alcuni giorni possono sottoporsi alla vaccinazione anti Covid19.

L’equipe Coda Bianca e Code Nere è multidisciplinare e composta da quattro figure esperte di interventi assistiti con gli animali: con loro, per la gioia dei bambini, ci saranno il peperino Pan, Jack Russell Terrier, e la dolcissima Whoopee (Flat Coated Retriever). A loro i responsabili della campagna vaccinale hanno affidato l’incarico di accogliere e accompagnare i piccoli fino al box dove avvengono le somministrazioni. Poi, i 4zampe saranno pronti a farsi accarezzare e ispireranno anche l’attesa successiva, proponendo ai bambini di completare alcuni disegni dedicati alla giornata.

L’attività è stata resa possibile grazie alla collaborazione di alcuni sponsor. L’Azienda Usl di Piacenza aveva già collaborato con Whoopee e Pan, Elena Gatti, Elisa Bisagni, Giorgia Pera e Silvia Cappa (queste le componenti del’equipe Coda Bianca e Code Nere) in occasione di una precedente edizione di Futuro in Salute.

Nei pomeriggi del 23 e 30 dicembre saranno presenti in appoggi anche alcuni volontari Avo.

Si ricorda che chi accompagna deve avere con sé il consenso informato firmato da entrambi i genitori e scaricabile sul sito www.covid.it.

Nelle sedute dedicate ai bambini sono sempre presenti pediatri, nonché infermieri e assistenti sanitarie esperte nelle vaccinazioni in età infantile. Per prenotare la vaccinazione in una delle sedi messe a disposizione (Piacenza, Fiorenzuola, Borgonovo, Castel San Giovanni, Bobbio) le famiglie interessate possono prenotare ai numeri 800.651.941 o 0523.1871412, in farmacia o a uno sportello Cup.