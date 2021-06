Vaccini, si viaggia a una media di 3 mila dosi al giorno. Covid: nessun decesso nell’ultima settimana e contagi ancora in calo del 13% – AUDIO

Con l’avvio delle prenotazioni per i cittadini dai 12 ai 19 anni procede la campagna vaccinale a Piacenza. Al 6 giugno erano 195.322 le dosi somministrate. Sono 121.606 gli assistiti con almeno una dose su un totale di 282.682 cittadini. Vale a dire che il 43% della popolazione ha ricevuto il vaccino.

Considerata la quantità di dosi che saranno consegnate nei prossimi giorni, l’Ausl conta di somministrare oltre 40 mila prime dosi nel mese di giugno. Attualmente l’azienda sanitaria locale è in grado di mantenere una media di 3 mila vaccini al giorno.

ALCUNE INFORMAZIONI SUI VACCINI PER I MINORENNI

Al momento della vaccinazione la persona minorenne deve essere accompagnata da un genitore o dal tutore legale. Il genitore o il tutore legale del minorenne nel caso non riesca ad essere presente alla vaccinazione può delegare all’accompagnamento del minore una qualsiasi persona di sua fiducia, purché questa sia maggiorenne e in possesso dell’apposito modulo di delega compilato e firmato (modulo presente su https://www.covidpiacenza.it/categ-vacc-persone-con-meno-di-40-anni/

Inoltre, prima della somministrazione del vaccino, l’accompagnatore deve consegnare il consenso informato, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori o dal tutore legale, agli operatori della sede vaccinale. Anche il consenso, che deve essere firmato da entrambi i genitori, è scaricabile dal sito COVID Piacenza all’indirizzo: https://www.covidpiacenza.it/categ-vacc-persone-con-meno-di-40-anni/

Nei prossimi giorni partiranno le prenotazioni per altre fasce d’età

VACCINAZIONI A DOMICILIO

Ad oggi sono più di 5.000 i cittadini con gravi problemi di mobilità o seguiti in Assistenza Domiciliare vaccinati presso le loro abitazioni dalle squadre vaccinali della nostra Azienda. Chi non sia stato contattato o abbia deciso in seguito di richiedere la vaccinazione a domicilio, contatti il Cuptel al 800.651.941 e comunichi i propri dati all’operatore: saranno poi gli operatori Ausl a richiamare il cittadino per fissare l’appuntamento.

L’ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO

Confrontando la settimana dal 31 maggio al 6 giugno con la settimana precedente, i contagi hanno visto un calo del 13,6%. Sono stati 51 i nuovi positivi contro i 59 della settimana precedente. Il calo nella nostra provincia è minore rispetto alla media nazionale e regionale (rispettivamente 31% e 30,4%) ma nel nostro territorio i numeri erano già esigui e il calo è iniziato tempo prima.

Il sistema sanitario vive una situazione di assoluta tranquillità con una media di un accesso giornaliero al pronto soccorso per sintomi Covid. I ricoveri sono 19, due i pazienti in terapia intensiva. Dato importante e significativo, nessun decesso si è registrato nella settimana dal 31 maggio al 6 giugno.

“La situazione è sempre più confortante”, commenta Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl di Piacenza.

“Le notizie sono buone se non ottime, i numeri sono sempre più da zona bianca. La situazione in azienda, per quanto riguarda i ricoveri, è ormai tornata a livelli pre-Covid”.

“Ringrazio gli operatori dell’Ausl che stanno lavorando senza sosta per mantenere elevata la media dei vaccini giornalieri. Non c’è sabato o domenica, lavorano strenuamente”.