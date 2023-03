Val Tidone Lentamente 2023, Albertini: “24 appuntamenti in 13 comuni e la collaborazione con Progetto Vita” – AUDIO

Val Tidone Lentamente 2023, Albertini: “24 appuntamenti in 13 comuni, 2 Province e 2 Regioni”. Lo ha detto il Consigliere Regionale e Sindaco di Alta Val Tidone a Radio Sound nel presentare i numeri della terza edizione. Un circuito di escursioni che da aprile a novembre accompagnerà i partecipanti a scoprire le bellezze e le peculiarità del territorio valtidonese e delle zone limitrofe.

Un calendario ricco di appuntamenti – spiega Franco Albertini – al via dal 1 aprile. Val Tidone Lentamente è promossa all’associazione “Sentiero del Tidone APS”, sodalizio che da anni ha preso in custodia il percorso che costeggia il torrente.

Quali sono stati i criteri di scelta per comporre il cartellone 2023?

Non tutti i mali vengono per nuocere. Ad esempio il Covid, certo potevamo farne a meno, ma ci ha fatto riscoprire la voglia di frequentare i nostri territori. Infatti abbiamo riscontrato negli ultimi tempi, quanta voglia ci sia nelle persone di uscire dalle città per poter respirare la nostra aria e vedere le nostre bellezze. Quindi abbiamo dato risalto ancora di più a culture come la lavanda, lo zafferano ovviamente la vite, oltre a organizzare iniziative in concomitanza con manifestazioni che rappresentano i nostri prodotti.

C’è poi l’importante collaborazione con Progetto Vita

Sì, l’idea è quella di mettere a disposizione delle guide uno zaino con un defibrillatore per rendere ancora più sicure queste camminate. In particolare consentendo un ancora più immediato e quindi più efficace intervento in caso di un arresto cardiaco.

Questa iniziativa va a completare il primo progetto europeo rivolto alla cardioprotezione di un sentiero, “Sentiero del Tidone Cardioprotetto”, grazie alle 27 “postazioni DAE” già presenti e segnalate lungo i primi 45 chilometri del percorso.

L’edizione 2023 propone molte novità rispetto alle precedenti

Sara Botteri, Laura Ferrari, Mirna Filippi, Annalisa Guaraldo e Giuseppe Noroni sono le cinque guide esperte escursionistiche ambientali che hanno realizzato le escursioni. Tutte le camminate, di diversa tipologia e durata, permetteranno di conoscere a fondo un intero territorio che va dall’argine di Po all’alta Val Tidone sotto l’aspetto naturalistico, storico ed enogastronomico.

Gli scenari paesaggistici “protagonisti”

Si potranno ammirare il Monte Aldone, Santa Maria del Monte, Rocca d’Olgisio, Monte Sereno, oltre a caratteristici borghi come Romagnese, Caminata, Mulino del Lentino e tanti altri. Inoltre ci sarà la possibilità di partecipare alle iniziative al Mulino Lentino, alla festa della Chisola di Borgonovo, alla festa del batarò di Sala Mandelli, al Valtidone Wine Fest e, novità assoluta, alla festa provinciale del tartufo e dei prodotti del sottobosco a Pecorara di Alta Val Tidone.

Anche la parte bassa della vallata sarà protagonista con alcune iniziative presso l’argine di Po, dalla via dei fontanili a Veratto e a Sarmato.

Escursioni ed eventi storici

Confermate le escursioni “zaino in spalla” di due giorni nel periodo estivo nella parte alta del territorio e, altra novità, una camminata “dedicata” al cervo in settembre.

Diversi gli appuntamenti storici, in particolare a ottobre e novembre, legati a storie della Resistenza Piacentina in collaborazione con il Museo della Resistenza Piacentina.

Da segnalare l’escursione da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio, nell’ambito del progetto “Sentiero d’Autore”: “Cammino d’autore: dalla foce alla sorgente del Tidone accompagnati da autori di fama nazionale” prevede il percorso completo del Sentiero del Tidone con tanti appuntamenti letterari nei vari giorni.

Escursione serale

L’associazione “Sentiero del Tidone APS” organizza anche quest’anno un’escursione serale

otturna che si svolgerà nel comune di Romagnese, con ristoro al Giardino Alpino di Pietra Corva e rientro sostando alla panchina gigante (big bench) #170 al chiarore delle stelle e della luna piena.