Volley – Valsa Group Modena – Gas Sales Piacenza Gara 5 LIVE dalle 18

Gara 5 non è solo la fine del quarto di finale tra Gas Sales e Valsa Group ma è la perfetta chiusura per la serie più equilibrata di questo inizio playoff, per Piacenza vincere la partita significa inseguire il sogno scudetto e lo slot in Champions League, quest’ultimo sfuggito lo scorso anno e principale obiettivo della società da inizio stagione.

Tre tie break nelle quattro gare disputate hanno condito con grandi emozioni la serie più affascinante, fin qui, di questa Superlega, i Biancorossi ci arrivano motivati dalla vittoria, seppur sofferta, in Coppa Cev contro l’esperta compagine Slovena del Ljubljana portandoli ad un passo dalla finale Europea, Modena a suo vantaggio in questa quinta gara ha il fattore campo, non da sottovalutare quando il palazzetto in

questione è un tutto esaurito PalaPanini che può essere un fattore nel match.

L’mvp dell’ultima gara è stato Pardo Mati, il giovane centrale azzurro, con quattordici punti all’attivo nell’ultimo scontro al PalaBanca, è stato un grattacapo irrisolvibile per i ragazzi di coach Boninfante,

dall’altra parte Mandiraci si conferma essere il più temibile degli attaccanti, il turco sta avendo una stagione da top player portando anche grandi squadre estere a mettere gli occhi su di lui.

La Gas Sales sarà orfana di Seddik, ancora fuori per un guaio fisico, con Comparoni ed Iyegbekedo in ballottaggio al fianco del ritrovato capitano Simon, insieme a loro in banda i soliti Gutierrez e Mandiraci

accompagnati dalla coppia azzurra in diagonale Bovolenta e Porro, a completare i sette in campo il libero Pace che insieme a Perry, collega Gialloblu, si confermano tra i migliori ricevitori del nostro campionato.

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Primo set

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