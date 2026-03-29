Lentigione – Piacenza 3-1, altra domenica buia per i biancorossi troppo distanti dalle big

Gli scontri diretti rimangono fatali al Piacenza che, nonostante i tre successi consecutivi con Tuttocuoio, Correggese e Progresso si scioglie come neve al sole al cospetto di un Lentigione in piena corsa per la promozione diretta.

I tanti tifosi biancorossi accorsi al “Volante Levantini” hanno apertamente contestato squadra e direttore sportivo dopo l’ennesima delusione. Franzini ha inserito Martinelli per Sbardella, confermando i 10/11 dei titolari della scorsa settimana. Il Lentigione inizia meglio degli ospiti e conquista 4 corner in poco più di mezz’ora. Dal quarto tiro dalla bandierina l’azione che cambia la partita: c’è una conclusione centrale di Jassey e Mustacchio, sbilanciato, finisce per colpire con il braccio. Calcio di rigore per i locali. Dal dischetto Nanni spiazza Kolgecaj. E’ solo il preludio ad una domenica nera per i nostri colori. Nel finale di frazione persino uno dei più positivi nell’ultimo periodo, ossia Mazzaglia, fa un errore clamoroso in alleggerimento, favorendo la zampata di Montipò. Lo stesso Montipò nella ripresa, poco dopo la miglior occasione del Piacenza, colpisce di nuovo in contropiede fissando il punteggio su un eloquente 3-0. Mustacchio è l’ultimo ad arrendersi e al 77′ segna il gol della bandiera, poi gli ospiti vanno vicinissimi al secondo gol, senza però riuscire realmente a riaprire la partita.

Il Piacenza pare ancora distante dalle big di questo girone e dovrà ragionare tanto in vista dei play off, poiché al di là del punteggio, la differenza in campo è stata netta. Il tempo per voltare pagina sarà però ben poco: giovedì 2 aprile, alle ore 15:00 i biancorossi riceveranno al “Garilli” la Trevigliese.

Le formazioni ufficiali

Lentigione: (3-4-3) Gasperini; Cudini, Mele; Miglietta, Penta, Nappo, Battistello; Montipò, Nanni, Jassey, Alessandrini. All Pedrelli

A disposizione: Cheli, Cellai, Pari, Morosini, Cavacchioli, Bita, Nanni, Paigada

Piacenza (4-3-1-2 con rombo): Kolgecaj, Ciuffo, Silva, Martinelli, Bertin, Poledri, Lord, Mazzaglia D’Agostino, Mustacchio, Manuzzi. All. Franzini

A disposizione: Ribero, Cabri, Sbardella, Zaffalon, De Vitis, Campagna, Ganz, Garnero, Asencio

Arbitra Ammannati di Firenze

La partita

Primo tempo

Piacenza in maglia blu con pantaloncini scuri, Lentigione in completo bianco con numeri rossi.

Inizia adesso la partita

1′ Colpo di destra sul secondo palo, Bertin riesce ad intervenire poi Nanni colpisce con un braccio.

3′ Kolcecaj appoggia corto per Silva, costretto al fallo. Calcio di punizione interessante per il Lentigione. Pallone decisamente alto sopra la traversa.

4′ Il Lentigione continua a spingere con Jassey, Kolcecay para in due tempi.

10′ Primo corner per il Lentigione, corsia di sinistra. Se ne incarica Nappo. Il Lentigione gioca a memoria. Sugli sviluppi un giocatore del Lentigione finisce in fuorigioco.

13′ Contropiede del Lentigione Montipò serve Nanni, la sua conclusione rimbalza davanti al portiere del Piacenza che devia in corner, il secondo per il Lentigione. Nappo la mette sul primo palo, rinvia di testa Manuzzi.

Cross di D’Agostino, Berin poco preciso con il suo colpo di testa, ma ora il Piacenza prende coraggio.

23′ Mustacchio con la forza conquista il primo corner per il Piacenza. Poledri tocca per D’Agostino che prova ad accentrarsi. Sugli sviluppi Mazzaglia viene messo a terra al limite dell’area. Ammonito Alessandrini.

Punizione un metro fuori dall’area sul lato corto. D’Agostino sul pallone. Pallone centrale, ma Martinelli commette fallo in attacco.

28′ Calcio d’angolo dalla destra per il Piacenza. D’Agostino la mette in mezzo, ma c’è un altro fallo di Martinelli in attacco.

32′ Quarto corner per il Lentigione. Sugli sviluppi Jassey tira in porta centralmente, Mustacchio colpisce con un braccio e c’è calcio di rigore per il Lentigione.

Nanni dagli 11 metri ipnotizza Kolgecaj Lentigione – Piacenza 1-0

Mustacchio entra in area, si libera prova il tiro sopra la traversa.

Mazzaglia perde un pallone sanguinoso e favorisce l’inserimento di Montipò che raddoppia. Lentigione – Piacenza 2-0

45′ concesso 1 minuto di recupero.

Fine primo tempo Lentigione – Piacenza 2-0. Nanni sblocca su rigore dopo fallo di mano di Mustacchio al 32′, poi Mazzaglia sbaglia un alleggerimento e Montipò raddoppia.

Secondo tempo

Entra De Vitis al posto di Poledri. Inizia la ripresa

46′ Cross di Alessandrini, Kolgecaj sbaglia l’uscita, fortunatamente Montipò non riesce a ribadire in rete.

Grandissima occasione per il Piacenza: D’Agostino lancia Mustacchio che guadagna il fondo, la mette in mezzo per Lord che calcia a botta sicura, ma trova la risposta miracolosa di Gasperini

Contropiede del Lentigione chiuso con Montipò, che esulta dopo la doppietta. Lentigione – Piacenza 3-0

73′ Entra Ganz per Manuzzi.

77′ Calcio d’angolo sul secondo palo e Mustacchio sigla il gol della bandiera Lentigione – Piacenza 3-1

Occasionissima per il Piacenza. Campagna dà una grande palla a Ciuffo che guadagna il fondo, ma sbaglia completamente il cross: c’era il neo entrato Ganz completamente libero di battere a rete.

Calcio di punizione per il Piacenza. Rincorsa di D’Agostino e poi Lord la colpisce malissimo di testa.

Occasione per il Piacenza con Ganz che respinge in 2 tempi.

91′ Corner per il Lentigione, il quinto.

Finisce qui il Piacenza cade 3-1 a Lentigione, sconfitta pesante per i biancorossi lontani dalle big del girone anche a livello di gioco.

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