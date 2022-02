Atto vandalico contro le pareti dell’istituto Romagnosi. Evidentemente l’autore ha voluto esprimere i propri dubbi in merito al vaccino anti-Covid utilizzando un muro dello storico edificio come una bacheca. “Il vaccino uccide, il governo lo sa. Salviamo i ragazzi”. Lo slogan è accompagnato da un simbolo non meglio specificato. Non è la prima volta che le pareti della scuola vengono imbrattate da scritte spray: accertamenti sono in corso.