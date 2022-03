VAP/UYBA, i risultati del weekend: vittorie importanti per Under16 e Under18

U16 – La CRAI VAP/UYBA vince 3-1 in rimonta sul campo della LINEA SALDATURA VAM. Nel primo set, l’aggressività delle padrone di casa e qualche errore di troppo della VAP, permette alla VAM di portarsi sull’1-0.

Nel prosieguo del match, le piacentine migliorano la fase difensiva e, di conseguenza, riescono a rendersi molto più pericolose in attacco. Così, dopo aver pareggiato il conto dei set, le ragazze di coach Mineo sfruttano tutto la loro qualità offensiva per ribaltare la partita e vincerla.

LINEA SALDATURA VOLLEY ACADEMY MODENA – CRAI VAP/UYBA 1-3

(25-23, 21-25, 14-25, 17-25)

LINEA SALDATURA VAM: Capone, Dardha,Gostner, Lussafi, Nanni (K), Rustighelli, Taida, Zaccanti. All. Montaldi-Dalpane

CRAI VAP UYBA: Carini, Dodi, Ferrari, Gazzola (L1), Gionelli, Mozzi, Polenghi, Ruggeri, Zlatanov, Zucchi. All. Mineo-Chiodaroli

Under 18

Grandissima prestazione della VAP/UYBA ITAS che batte in rimonta GREEN WARRIORS SASSUOLO al termine di una gara divertente e a tratti spettacolare.

Le due squadre fin dalle primissime battute si affrontano a viso aperto e ne esce una partita giocata a ritmi altissimi e piena di splendidi gesti tecnici.

Alla fine ad avere la meglio sono le piacentine, praticamente perfette in fase difensiva (nonostante la notevole qualità offensiva delle giocatrici ospiti) e incisive in attacco e al servizio. Si tratta di una vittoria particolarmente importante per la Volley Academy Piacenza, poiché dimostra come le ragazze di coach Mineo possano giocare alla pari anche contro le squadre più forti del campionato.

VAP/UYBA ITAS – GREEN WARRIORS SASSUOLO 3-1

(23-25, 25-22, 25-21, 25-23)

VAP: Antonucci, Boselli (L2), Camurri, Clemente, Crisafulli, Falcetta, Ferrari, Gainelli, Gazzola (L2), Iacona, Kraja, Magnabosco, Masotti, Muller, Sabatelli. All. Mineo-Chiodaroli

GREEN WARRIORS: Cangini, Cantaluppi, D’Ettore, Gaye, Giacomello, Greco, Mammini (K), Mugnaini, Ndiaye, Reggiani (L1), Riccio (L2), Semprini, Stanev, Tassini. All. Minghelli