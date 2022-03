Biglietti omaggio Davide Van De Sfroos. Al Politeama di Piacenza il 31 marzo

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo di Davide Van De Sfroos in programma giovedì 31 marzo al Teatro Politeama di Piacenza.

Il Teatro Politeama di Piacenza si raggiunge facilmente in 14 minuti dal casello autostradale di Piacenza.

Davide Van De Sfroos, Maader Folk

Davide Van De Sfroos

“Maader Folk”

Teatro Politeama di Piacenza

Giovedì 31 marzo – ore 21.00

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS/WhatsApp con scritto VAN PC24 + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 2 persone.

DAVIDE VAN DE SFROOS – MAADER FOLK

È una madre consolatrice, benevola. Entrata nei sogni di DAVIDE VAN DE SFROOS per ricordargli l’origine folk del suo mondo e suggerirgli il titolo del nuovo album.

MAADER FOLK è il coraggioso viaggio in 15 tracce che VAN DE SFROOS ha deciso di intraprendere per abbracciare ancora una volta un linguaggio che è di tutti, radicato nei valori della cultura italiana. Un viaggio che ora lo riporta al folk e a certi sapori celtici degli esordi, ora lo avvicina a sonorità inedite, curiose e sperimentali, grazie anche alla collaborazione col produttore Taketo Gohara.

MAADER FOLK è un’autentica istantanea del sentire odierno di DAVIDE VAN DE SFROOS, una benedizione alla sua terra, una finestra spalancata sulle atmosfere quotidiane di realtà senza tempo e di un mondo intriso di grande dignità e forza di volontà, raccontato – tra gli altri – nei brani L’ISOLA, LA VALL e GLI SPAESATI. Proprio quest’ultimo è stato scelto come singolo apripista di MAADER FOLK, a sottolineare una volta in più l’attaccamento al suo territorio e a riprova di come VAN DE SFROOS si confermi essere narratore di storie in musica fra i più singolari e a tutto tondo della scena artistica italiana.

«Nello sguardo della Maader Folk ci sono immagini surreali e simboliche che abbracciano le persone e i loro luoghi, la loro terra. In questo disco c’è anche lo slancio verso la speranza e la voglia di respiro per un nuovo viaggio che non dimentica il passato» – DAVIDE VAN DE SFROOS.

Canzoni piene di storia e di storie, che hanno dovuto attendere il periodo del lockdown per uscire: alcune hanno visto la luce pochi giorni prima di registrare, altre sono rimaste nascoste per anni in un cassetto. È il caso di OH LORD, VAARDA GIO, preghiera libera e solenne dalle sonorità gospel, potente inno in cui le voci di VAN DE SFROOS e Zucchero Sugar Fornaciari si amalgamano fino a fondersi in una sentita richiesta di protezione a chi ci veglia da lassù.

MAADER TOUR

L’AVVENTURA LIVE NEI TEATRI IN PRESENTAZIONE DELL’ULTIMO DISCO DI INEDITI MAADER FOLK

Reduce dal successo dell’ultimo disco di inediti MAADER FOLK, uscito lo scorso 17 settembre per BMG/MyNina e subito balzato in top5 FIMI/GfK nella settimana di debutto, e dopo il calore ricevuto nel corso delle prime tappe della nuova avventura live nei teatri, il MAADER TOUR prodotto da MyNina, giovedì 31marzo DAVIDE VAN DE SFROOS arriva finalmente a Piacenza con un imperdibile show al Teatro Politeama di Piacenza.

«MAADER FOLK aveva voglia di mettersi in viaggio, dopo aver atteso così a lungo, seguendo un itinerario che questa volta non è soltanto geografico ed emotivo, ma molto simile ad un sogno illuminato dalla voglia di tornare a suonare dal vivo, davanti a tutti voi che avete aspettato fino ad ora, con affetto e pazienza, questo momento. E allora che MAADER TOUR sia!» – DAVIDE VAN DE SFROOS.

MAADER TOUR è la nuova attesissima avventura live di VAN DE SFROOS, tornato sulle scene musicali a distanza di sette anni dal precedente lavoro in studio, e pronto ad accompagnare per la prima volta lo spettatore nel viaggio intimo, coinvolgente e toccante di MAADER FOLK -15 tracce, tra cui i singoli Gli Spaesati e Oh Lord, Vaarda Gio feat. Zucchero Sugar Fornaciari, che ora lo riportano al folk e a certi sapori celtici degli esordi, ora lo avvicinano a sonorità inedite, curiose e sperimentali. Canzoni piene di storia e di storie, autentiche istantanee del sentire odierno del cantautore comasco, narratore di storie in musica fra i più singolari e a tutto tondo della scena artistica italiana.

Sul palco insieme a DAVIDE VAN DE SFROOS i musicisti Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, tamburello, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori), Silvio Centamore (batteria, percussioni), Matteo Luraghi (basso), Thomas Butti (fisarmonica, tromba) e Daniele Caldarini (tastiere, chitarra acustica).

Tutte le informazioni sono disponibili su www.davidevandesfroos.it/it/tour/.

Biglietti in vendita su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

MAADER TOUR IL CALENDARIO AGGIORNATO

09.02.22 COMO – Teatro Sociale di Como SOLD OUT

11.02.22 BOLZANO – Teatro Cristallo di Bolzano

12.02.22 TRENTO – Auditorium Santa Chiara

19.02.22 BORMIO (SO) – Pentagono SOLD OUT

26.02.22 MANTOVA – Teatro Sociale di Mantova

28.02.22 MILANO – Teatro dal Verme SOLD OUT

01.03.22 MILANO – Teatro dal Verme

04.03.22 LECCO – Teatro Cenacolo Francescano SOLD OUT

11.03.22 VARESE – Teatro di Varese

19.03.22 MESTRE (VE) – Teatro Corso

24.03.22 SARONNO (VA) – Teatro Giuditta Pasta SOLD OUT

29.03.22 ZURIGO (SVIZZERA) – Volkshaus

31.03.22 PIACENZA – Teatro Politeama

02.04.22 ALESSANDRIA – Teatro Alessandrino

13.04.22 LUGANO (SVIZZERA) – Palazzo dei Congressi

21.04.22 BERGAMO – Creberg Teatro Bergamo

29.04.22 GORGONZOLA (MI) – Sala Argentia

06.05.22 SCHIO (VI) – Teatro Astra

07.05.22 POSCHIAVO (SVIZZERA) TBA