Vasto cordoglio per la morte di Sforza Fogliani: “Una figura grande in mille campi”. Capezzone: “Ogni parola una lezione”

Sono numerosi gli attestati di affetto e cordoglio per la morte di Corrado Sforza Fogliani.

“Con il cuore pieno di dolore, ho il triste compito di comunicare alla grande famiglia della Confedilizia che è appena mancato Corrado Sforza Fogliani: per me, semplicemente, il Presidente. Non è il momento per le mille parole che potremo spendere, e spenderemo, per descrivere una figura grande in mille campi. Ora è il momento del raccoglimento, del dolore e, per molti di noi, della preghiera”, è il messaggio di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia.

“La morte di Corrado Sforza Fogliani è una notizia terribile. Condoglianze ai suoi cari, a Confedilizia, a chi lo ha conosciuto, stimato, ammirato. Un gigante per cultura liberale, intelligenza profonda, energia, spirito. Ogni parola una lezione”, commenta Daniele Capezzone.

“Se ne va un uomo che ha dato tanto alla storia e alla cultura piacentina. Al di là delle sue capacità professionali che ha dimostrato nella sua brillante carriera e nella sua lungimiranza con la Banca di Piacenza, di Corrado Sforza Fogliani va sottolineata la passione per l’identità piacentina, per la storia, per l’arte del territorio. Uomo versatile, studioso, conoscitore e amante dell’arte, lascerà un vuoto nei valori più autentici della nostra terra». I parlamentari della Lega, la senatrice Elena Murelli e il già senatore Pietro Pisani, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Sforza Fogliani dopo una malattia. «Era un uomo vitale – ricordano – e vivace intellettualmente e a testimoniare ci sono le decine di iniziative da lui volute con la Banca di Piacenza, sia sul piano culturale, sia anche su quello sociale e della beneficenza. Senza peli sulla lingua, è più volte andato controcorrente ospitando convegni di storia locale, presentazioni di libri, invitando relatori critici, non preoccupandosi di rispettare quello che oggi è chiamato il “politicamente corretto”. Alla famiglia, porgiamo le più sentite condoglianze”.

“È stato un onore averti conosciuto e aver lavorato per un po’ insieme a te. Buon viaggio Presidente Corrado Sforza Fogliani. La terra ti sia lieve”, scrive Michele Giardino che con la sua Buona Destra ha corso insieme a Sforza Fogliani nell’ultima tornata elettorale.