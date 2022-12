Serie A2 – Il cammino dell’Assigeco Piacenza prosegue contro la JuviCremona, Salieri: “Squadra fisica” – AUDIO

Subito archiviata la vittoria casalinga nel turno infrasettimanale con Agrigento, forse la miglior uscita stagionale dei biancorossoblu, l’Assigeco Piacenza torna “on the road” per affrontare la neopromossa Ferraroni Juvi Cremona in un “monday night” pronto a regalare scintille. Con la palla a due fissata alle ore 20:30 sarà un match che può rappresentare un punto di svolta per il cammino dei ragazzi di coach Stefano Salieri, che sfidano un avversario in grado di offrire scalpi importanti come la vittoria su Torino e l’exploit sul parquet di Casale Monferrato di un paio di settimane fa. Dopo un inizio di stagione un po’ turbolento con qualche occasione sfumata negli ultimi istanti di gioco, per Federico Miaschi, protagonista mercoledì con 19 punti a bersaglio, la strada intrapresa è quella giusta.

“Sicuramente non abbiamo avuto un inizio di stagione semplice, lasciando per strada qualche punto in occasioni dove magari potevamo meritare qualcosa in più. Noi ci siamo comunque sempre allenati al 100%, e la scorsa partita ci dà la dimostrazione di quello che è il nostro potenziale e di quello che questa squadra può fare”.

Le parole di coach Salieri alla vigilia

L’avversaria

Alla prima stagione in Serie A2 della sua storia la Juvi Cremona ha costruito un roster di tutto rispetto mantenendo qualche pezzo dell’organico che lo scorso giugno ha trascinato la formazione oroamaranto alla promozione. A stagione in corso è arrivato il playmaker Eugenio Fanti dopo una vita intera trascorsa all’Eurobasket Roma, che va a comporre il backcourt titolare insieme alla guardia ex Cantù Trevon Allen, prodotto dell’Università dell’Idaho nonché miglior realizzatore del Girone Verde. Lo spot di ala piccola titolare è occupato da capitan Ferdinando Nasello, mentre il secondo americano è lo statunitense classe 1995 Brayon Blake, ala grande con diverse esperienze in Europa nel curriculum.

A completare lo starting five è Antonio Iannuzzi, esperto pivot l’anno scorso a Mantova e con un passato in Serie A. Dalla panchina come cambio degli esterni escono il giovane playmaker classe 2003 Alfredo Boglio, alla prima esperienza in A2, l’italo-macedone Marko Milovanovic e l’ex biancorossoblu Davide Reati, mentre per quanto riguarda il settore lunghi forza ed energia sono i valori richiesti da coach Crotti a Luca Vincini e Niccolò Giulietti. Completano il roster Simone Roberto e Leonardo Beghini.

L’ultimo incrocio tra le due squadre risale allo scorso settembre per la terza giornata del girone di Supercoppa, con vittoria Assigeco al PalaBanca per 89-72.

Come seguire la partita

Per tutti i tifosi che volessero venire al seguito della squadra la palla a due è fissata per lunedì 12 dicembre alle ore 20:30. I tagliandi sono acquistabili sia sul sito https://www.liveticket.it che presso la biglietteria del PalaRadi, che sarà aperta dalle ore 19:30 fino all’inizio dell’incontro. Per i supporters biancorossoblu è consigliato il settore ospiti, al prezzo di 10 euro nella parte della gradinata (ridotto a 7 euro per i ragazzi tra i 15-20 anni e gli over 65) e di 18 euro per assistere al match in tribuna (ridotto 12 euro). Gli Under 14 entrano gratuitamente previa prenotazione del biglietto entro lunedì alle ore 12:00 inviando una mail a biglietteria@assigecobasket.it.