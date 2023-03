Vasto incendio tra i boschi, vigili del fuoco al lavoro per ore. Le fiamme sono divampate nella zona boschiva tra Pecorara e Bettola, coinvolgendo un’area molto ampia lungo il Passo del Cerro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Piacenza e Bobbio che hanno lavorato dalle 15 fino a sera per estinguere il rogo. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.