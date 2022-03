Vasto incendio tra i boschi di Coli, operazioni difficili: al lavoro anche i canadair dei vigili del fuoco – FOTO e VIDEO

Boschi in fiamme nella zona di Coli, precisamente all’altezza di località Aglio. L’incendio è scaturito nel pomeriggio di oggi e in poco tempo si è esteso interessando una vasta area del territorio, si parla di un centinaio di ettari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da diverse zone della provincia ma non solo. Considerata la vastità del rogo, i pompieri piacentini hanno richiesto l’intervento di tre canadair provenienti dal comando di Genova e di Ciampino. Al lavoro anche la squadra di Bologna con l’ausilio dell’elicottero e alcune squadre della Protezione Civile. Le operazioni sono molto complesse anche perché gli aerei si trovano impossibilitati a rifornirsi dai fiumi e per ricaricare i serbatoi di acqua devono fare tappa in mare.