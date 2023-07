“Arianna e il Minotauro”, in scena il 12 luglio a Veleia Elio De Capitani

Al Festival di Veleia mercoledì 12 luglio alle ore 21.30 è in programma lo spettacolo di Elio De Capitani assieme alla Filarmonica Toscanini “Arianna e il Minotauro”. Il Festival di Veleia, organizzato da Paola Pedrazzini, prosegue fino al 14 luglio 2023.

“Arianna e il Minotauro”, in scena a Veleia Elio De Capitani

Prosegue il percorso di rilettura dei miti con un linguaggio e una sensibilità contemporanei, in una moltiplicazione di possibilità espressive, in cui parola recitata, grande musica e canto si intrecciano. In scena Arianna è un soprano e la parte del Minotauro è affidata ad un grandissimo attore, per la prima volta a Veleia: Elio De Capitani, che molti ricordano nei panni del Caimano di Nanni Moretti, ma la cui “patria” è il teatro (il Teatro dell’Elfo, dagli anni Settanta con Salvatores, alla successiva carriera costellata da premi e successi).

Informazioni

Per tutti gli spettacoli del Festival: Euro 10 posto numerato. I biglietti possono essere acquistati: Presso XNL Piacenza – via Santa Franca 36, a Piacenza.

Nei seguenti giorni e orari: da lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30. Domenica e nei giorni di spettacolo: dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Oppure on line sul sito www.veleiateatro.com

Tutti gli spettacoli si tengono nella magnifica area archeologica di Veleia Romana.