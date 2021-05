Velocità rotelle: bottino di medaglie per il Green Team

A Modena si è svolto il primo round dei campionati regionali di pattinaggio di velocità, con le gare su strada, festeggiati dal Green Team Piacenza con 7 ori, 5 argenti e 5 bronzi. Nella categoria tra gli 8 e gli 11 anni, si sono distinti Matteo Vitaliano e Giulia Meles con tre spettacolari vittorie ciascuno.

Ottima prestazione negli “Esordienti” per Matilde e Ginevra Mazzola. Nella categoria “Ragazze”, Chiara Nigrelli ha confermato il titolo vinto l’anno scorso nella “sprint” e ha conquistato l’argento nei 2000 metri a punti. Sfortunato Filippo Ferrarini, penalizzato da un problema fisico che non gli ha permesso di ottenere una medaglia nella gara dominata da Luca Gostantini. Nella categoria “Ragazze”, invece, medaglie anche per Chiara Castaldini, Alice Meles, Gloria Stevani. Conferma sul podio anche per Gaia Meringi nella categoria Juniores.

Dopo Modena anche Forlì

A due settimane da Modena, il Green Team ha dominato anche a Forlì: dalla strada alla pista senza soluzione di continuità con 9 ori, 5 argenti e 5 bronzi.

Ancora conferme nella categoria “Giovanissimi”, da Meles a Vitaliano. Ottimi risultati anche nella categorie “Esordienti”, letteralmente dominata da Ginevra Gazzola con 3 medaglie. Molto bene anche Matilde Gazzola con una medaglia d’argento e una di bronzo.

Nella categoria “12”, Chiara Nigrelli conferma di essere la più veloce della regione, allungando una striscia positiva che le porta in dote il terzo titolo consecutivo nella categoria sprint.

In campo maschile è ancora Luca Gostantini a primeggiare, con Filippo Ferrarini che si è colorato d’argento. Nella categoria “Ragazze”, Alice Meles si è aggiudicata la Sprint mentre Chiara Castaldini quella nel fondo. Sul podio, come grande novità, la prima medaglia in carriera di Gloria Stevani. Infine, Gaia Meringi si aggiudica la medaglia d’argento nella gara sprint, grazie ad un solo centesimo di vantaggio guadagnato in un acrobatico finale.

Campionati Italiani

In data 24-26 giugno 2021, nella location di Riccione, si svolgeranno i campionati italiani su strada. Le categoria saranno le seguenti: R12, Ragazzi, Allievi, Junior, Senior e Master.