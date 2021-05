Anche due piacentini tra le vittime della funivia Mottarone, Roberta e Angelo: in gita per festeggiare il compleanno. Ausl in lutto: “Perdiamo una collega disponibile e con spirito di servizio”

Anche due piacentini tra le vittime della tragedia della funivia che collega Stresa con il Mottarone. Si tratta di Roberta Pistolato, 40 anni, e del marito, Angelo Vito Gasparro, guardia giurata di 45 anni. I due coniugi si erano recati presso il Lago di Garda per festeggiare il compleanno di lei.

Roberta e Angelo Vito sono dunque tra le 14 vittime, tra le quali si registra anche un bambino.

Come detto, Angelo Vito era una guardia giurata, mentre Roberta era un medico. Non a caso l’Ausl di Piacenza ha affidato ai social il proprio dolore per la perdita di una stimata collega. Entrambi avevano origini pugliesi, ma da anni abitavano a Piacenza.

“È una serata molto triste per la nostra Azienda. Nella tragedia odierna di Stresa-Mottarone, sul lago Maggiore, abbiamo perso una collega, la dottoressa Roberta Pistolato, vittima dell’incidente insieme al marito Angelo Vito Gasparro. La professionista da qualche mese stava svolgendo attività come medico nei centri di vaccinazione della nostra provincia e anche a casa dei pazienti. In precedenza, fresca del giuramento di Ippocrate, aveva lavorato nella Continuità assistenziale (ex Guardia medica). Tutti i colleghi desiderano esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia”.

“Era una professionista disponibile e cordiale – evidenzia Anna Maria Andena – che ha sempre dimostrato spirito di servizio nello svolgimento del proprio lavoro”.