Venerdì Piacentini 2025, l’11 luglio la quarta serata con il Gran Galà del Pattinaggio Artistico a Rotelle

L’11 luglio, Piacenza torna a essere una delle piazze principali dell’estate italiana, con la quarta attesissima serata dei Venerdì Piacentini 2025 ideati e curati da Blacklemon in collaborazione con il Comune. Un fiume di eventi (la bellezza di 250 in questa edizione da record), artisti e suggestioni trasformerà il centro storico, all’interno delle antiche mura farnesiane, in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove la cultura incontra il divertimento e la convivialità.

Protagonista assoluto della serata sarà il Gran Galà del Pattinaggio Artistico a Rotelle, un appuntamento ormai iconico che, da quattordici anni, porta in Piazza Cavalli le eccellenze del pattinaggio azzurro e internazionale. Dalle 21, sotto la direzione artistica di Elisabetta Rapetti e l’organizzazione di Libertas Gymnasium The Roller School, i migliori talenti daranno vita a coreografie spettacolari tra eleganza, tecnica e musica.

Piazza Duomo, invece, ospiterà dalle 22 il Canta Festival Talent Show, che promette emozioni e sorprese: in palio un ticket per Area Sanremo, unico trampolino per accedere al Festival tra le Nuove Proposte. La conduzione è affidata a Marcello Granata, con la direzione artistica di Dariana Koumanova.

Per chi vuole tornare indietro nel tempo, Piazzetta Plebiscito diventa la discoteca perfetta con Febbre 2000, la dj night che celebra le hit indimenticabili degli anni zero. Un viaggio musicale travolgente firmato dalla crew de “Le Moire”, dalle 22 fino all’una di notte.

Appassionati di motori? Corso Vittorio Emanuele II (in zona Dolmen) ospita dalle 18 la sorprendente mostra Motori in miniatura – Le icone a scala 1:8, con oltre venti modelli iconici, dalla McLaren di Senna alla DeLorean di Ritorno al Futuro, curati dai più noti collezionisti italiani. E in piazza Duomo luci accese su un’incredibile esposizione di Ferrari, le auto dei sogni, con modelli da perdere il fiato selezionati da “Scuderia Ferrari Club Piacenza”.

Ai Giardini Merluzzo, dalle 19, la musica live dei Gang Band accende la serata con un repertorio che spazia da Sting ai Backstreet Boys, mentre via Legnano ospiterà alle 20.45 lo scrittore Silvano Scaruffi con la presentazione del suo libro Romanzo di Crinale.

Chi sogna un viaggio in Messico non può mancare al live dei Mariachi La Plaza: via Mazzini si trasforma in un barrio autentico con musica, cena messicana e atmosfere da festa latina. Dalle 21, in collaborazione con El Tropico Latino.

Energia esplosiva anche per i S.U.M.O., che dalle 22 incendiano via San Siro con un live pieno di groove, mentre in via San Donnino l’Homeless Street Fest anima la notte con tattoo walk-in, videomapping, dj set e spettacoli improvvisati.

Spirito country? I Wild Angels, insieme a DJ Micio, porteranno il ballo western sul sagrato di Santa Teresa dalle 21, trasformando Corso Vittorio Emanuele II in una pista a stelle e strisce.

In Piazza Duomo, il video mapping “Laudato Si’ – Il cantico della rinascita” trasformerà dalle 21.30 la facciata della Cattedrale in una grande opera d’arte luminosa, mentre per i più avventurosi ci sarà la possibilità di salire alla cupola del Guercino in notturna e visitare la Cattedrale e le principali chiese aperte.

Il centro storico si animerà anche con spettacoli itineranti di circo e acrobazie, incursioni ironiche di Piacenza Memes, i giochi e laboratori per bambini de I Piccoli Venerdì, oltre a un fitto programma di dj set e musica live: da Planeta in Piazza Borgo a Cave in via Cittadella, passando per Blake in Corso Vittorio Emanuele II e tanti altri artisti pronti a far vibrare la città.

Non mancano le esperienze gastronomiche, vero cuore pulsante della festa: la Cena sul Corso, il Raviolo al quadrato, la Paella in Piazza, il Vicolo del Gusto Vegano, il food truck Gluten Free, le piadine romagnole in via Cavour e la cena messicana in via Mazzini.

Tra inchiostri notturni con i tatuaggi live di Inchiostro di Notte e Tatoo After Dark, le vibrazioni sudamericane di DJ Jose en Fuego in via Daveri, il sound urban di Andrea Vernasca sullo Stradone Farnese e il country folk di Raíces Sonoras sul Facsal, ogni angolo di Piacenza offrirà un’esperienza unica.

Anche quest’anno i Venerdì Piacentini hanno confermato di essere un evento di straordinario successo, capace di portare migliaia di turisti nel cuore pulsante di Piacenza. Sono numerose le testate giornalistiche che hanno raccontato questa manifestazione, definendola il più grande festival emiliano e riconoscendone il ruolo di appuntamento imprescindibile dell’estate italiana. Un successo che nasce dalla formula unica concepita da Blacklemon, un festival che non necessita di contributi pubblici ma che vive grazie alla capacità di fare sistema, coinvolgendo aziende del territorio e non solo. Fondamentale il sostegno di IREN e di partner come Banca di Piacenza, che ha scelto di investire in questa kermesse per la sua capacità di generare un indotto concreto e prezioso per il commercio locale, alimentato dall’arrivo di visitatori e turisti. Da ricordare anche il supporto generoso di Egger, Cementirossi, TRS Ecology e Impresa Cogni, che insieme agli altri sponsor hanno contribuito a rendere questa edizione un’esperienza indimenticabile.

