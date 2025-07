Chiuso nel garage in un’abitazione di Roncaglia, il pm chiede la condanna per i tre familiari accusati di sequestro di persona

“Vergognoso e scandaloso”. Con queste parole il pm Antonio Colonna ha chiesto, durante la requisitoria, la condanna per i familiari dell’uomo trovato chiuso in un garage di Roncaglia. Parliamo del 73enne piacentino la cui vicenda era salita alla ribalta delle cronache il 9 febbraio 2022.

Alcuni vicini di casa avevano udito richieste d’aiuto giungere da un garage di una palazzina e avevano chiamato i soccorsi. La polizia aveva trovato all’interno del box il 73enne in condizioni igieniche precarie, con piatti in metallo per potersi alimentare. Da lì aveva preso il via l’iter giudiziario che vede oggi indagati la suocera dell’uomo, una donna di 80 anni, la moglie dell’uomo e il figlio di quest’ultima, un uomo di 40 anni. Devono rispondere dei reati di sequestro di persona e maltrattamenti aggravati.

Il pm Colonna ha chiesto la condanna per i tre familiari: nello specifico 5 anni e 6 mesi per la moglie, 4 anni e 6 mesi per il figliastro, e infine per la suocera 3 anni e 3 mesi.

Il 73enne aveva confermato le accuse: lo avrebbero segregato in casa, casa da lui acquistata, e gli avrebbero sottratto denaro.

I due indagati hanno respinto le accuse. Il 73enne, secondo quanto raccontato dai membri della famiglia, avrebbe seri problemi fisici dovuti a una ischemia. Problemi che renderebbero pericoloso lasciarlo solo, soprattutto in prossimità di scale e balconi. Il giorno della scoperta, quel 9 febbraio 2022, il figlio 38enne e le due donne avevano in programma alcune commissioni e avrebbero dovuto lasciare solo il padre/marito. A quel punto la decisione: chiuderlo a chiave in una stanza dove avrebbe potuto attendere i familiari in sicurezza, in condizioni precarie magari, ma comunque per poco tempo. Una soluzione che avrebbe impedito al 73enne di mettere a rischio la sua stessa incolumità, lontano dalle scale e dai balconi.

