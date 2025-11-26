Ventesima edizione di “Piacenza On Ice” dal 29 novembre al 18 gennaio 2026: tradizione ormai consolidata in città – AUDIO

Al via il 29 novembre la ventesima edizione di “Piacenza On Ice” il tradizionale allestimento della pista di pattinaggio su ghiaccio in città durante il periodo festivo. Fino al 18 gennaio 2026, grandi e piccini possono infatti divertirsi sui pattini di fianco al Facsal, nello spiazzo allestito davanti al palazzetto dello Sport.

Il direttore di Confesercenti Piacenza Fabrizio Samuelli

E’ un momento atteso anche perché ci fa avvicinare al Natale ed è una presenza ormai consolidata in città. Infatti da 20 anni piacentini e visitatori apprezzano il lavoro che è stato fatto per dare un altro tocco di magia. Inoltre non dimentichiamo anche la grande attenzione dell’organizzazione verso le scuole.

L’organizzatore dell’evento Carlo Mannucci

L’idea è nata 20 anni. Abbiamo notato che a Piacenza non esisteva una struttura del genere, quindi ci siamo attivati e il territorio ha subito risposto, infatti stiamo avendo un grande successo. Ottimo riscontro ha anche l’iniziativa per le scuole. Apriamo al mattino con un prezzo ridotto del 50% per far pattinare i ragazzi dalle elementari alle superiori.

Ventesima edizione di “Piacenza On Ice”

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy