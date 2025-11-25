“Questo non è amore”, polizia e Croce Rossa insieme contro la violenza di genere: incontro con oltre 400 studenti – FOTO e VIDEO

Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore” che si inserisce nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nella mattinata di lunedì 25 novembre, dalle ore 09:00 alle ore 12:30, si è svolta presso l’ex Chiesa del Carmine in via Piazza Alessandro Casali 10, un’iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza e patrocinata dal Comune di Piacenza.

Polizia e Croce Rossa

L’iniziativa è stata fortemente voluta e organizzata dal gruppo dei Giovani del Comitato, con l’obiettivo di coinvolgere in modo diretto la popolazione studentesca in un percorso di consapevolezza, prevenzione e dialogo e si inserisce nel percorso che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza porta avanti per sensibilizzare, formare e sostenere la popolazione, nella tutela della dignità e dei diritti di ogni persona.

L’incontro

Alla stessa hanno partecipato più di 400 studenti delle scuole secondarie della provincia di Piacenza e sono intervenute le autorità locali quali il Prefetto, Patrizia Palmisani, il questore Gianpaolo Bonafini, il Sindaco Katia Tarasconi, enti e associazioni antiviolenza sul tema della violenza di genere e dell’ammonimento del Questore.

Sono stati distribuiti da personale qualificato della Polizia di Stato degli opuscoli informativi al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere.

“Le Voci della Violenza”

In tale contesto, è stato organizzato una rappresentazione teatrale “Le Voci della Violenza” dove è stato possibile dar voce alle vittime e agli autori attraverso la lettura drammatizzata di 4 pensieri ad alto contenuto emotivo (vittima, amica, maltrattante e poliziotta), letti da 4 attori e sono state interpretate alcune canzoni a tema.

Il codice QR

All’inizio dell’evento è stato consegnato tramite un Codice QR agli studenti ed ai presenti un questionario in forma anonima sulla percezione e l’incidenza del fenomeno della violenza sul territorio, raccolte le risposte sono state discusse in un momento di condivisione con l’intervento del Sig. Questore Dr. Gianpaolo Bonafini, del Dirigente della Divisione Anticrimine Primo Dirigente Dr.ssa Tiziana Buonomo, di personale della stessa Divisione, del presidente della C.R.I. Dr. Giuseppe Colla, dell’Avv. Ilaria Egeste del Centro Antiviolenza, del Presidente del C.I.P.M. dr.ssa Silvia Merli e dalla dr.ssa Sara Pezzolla del Centro Liberiamoci dalla Violenza (LDV) .

Poi si è proceduto alla proiezione di un video realizzato dai giovani della Croce Rossa Italiana di Piacenza in collaborazione con la Polizia di Stato, video che rappresenta una giornata all’interno di un nucleo familiare conflittuale nel corso della quale viene riprodotto sommariamente un episodio di maltrattamento che produce un incontro presso il punto di ascolto della locale Croce Rossa e termina con un messaggio che incentiva alla denuncia di qualsiasi tipo di violenza.

