Via Francigena on Foot dal 22 aprile Filippo Arcelloni torna pellegrino – AUDIO

Via Francigena on foot, la nuova edizione parte ufficialmente sabato 22 aprile e si conclude il 31 maggio.

Un’impresa di quaranta tappe in quaranta giorni a sostegno di Lilt, con la collaborazione di Rotary Farnese, Comune di Piacenza e con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il percorso nel territorio italiano prenderà il via dal Gran San Bernardo,la destinazione sarà Roma. A compiere l’impresa sarà di nuovo l’attore e regista piacentino Filippo Arcelloni ancora una volta protagonista di questa impresa.

Un tragitto vissuto come occasione di confronto e sensibilizzazione a un corretto stile di vita. Un “Pellegrino della salute”, che ogni giorno incontrerà persone tra loro diverse, e porterà un messaggio di sostenibilità per la tutela dell’ambiente e della nostra salute.

“Una strada che ha una storia legata al periodo medioevale, avremo Filippo Arcelloni che sarà il nostro pellegrino che percorrerà la Francigena – ha illustrato l’assessore alla cultura Christian Fiazza – supportando l’opera di sensibilizzazione messa in campo dalla Lega Italiana Lotta ai Tumori”.

A patrocinare l’iniziativa anche l’Associazione Europea delle Vie Francigene, soggetto incaricato dal Consiglio d’Europa per la tutela e la valorizzazione dell’itinerario culturale della Via.

L’Aevf sostiene il progetto e l’attività della Lilt poiché ritiene che i cammini, unitamente al loro portato culturale e di sviluppo territoriale sostenibile, rappresentino un’importante modalità di prevenzione e di promozione di un corretto stile di vita

“E’ possibile sostenere il cammino di Filippo Arcelloni attraverso le donazioni alla Lilt – Ha spiegato ancora Fiazza – sarà possibile accompagnarlo anche durante il suo cammino”. Arcelloni percorrerà la Francigena da San Bernardo dove inizia il tratto italiano e arriverà fino a Roma.

Audio Intervista Assessore Christian Fiazza

Il Traguardo

Un itinerario quello di Via Francigena on Foot avrà un traguardo speciale si concluderà con l’arrivo nella Capitale proprio in concomitanza con la Giornata internazionale contro il fumo