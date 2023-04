Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza non muore mai: 3-0 a Trento e serie riaperta

Vince la Gas Sales Piacenza e allunga la serie di questa Semifinale dei Play Off Scudetto: sabato al PalabancaSport (ore 18.00) si giocherà Gara 4. Da mezzanotte in vendita sul portale Vivaticket i biglietti per assistere a Gara 4, da domani mattina, giovedì, i tagliandi potranno essere acquistati presso gli sportelli della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, tramite il portale Vivaticket e nei punti vendita vivaticket.it. Prelazione per gli abbonati, prezzi identici a quello di Gara 2.

Trento è sconfitta davanti al proprio pubblico in neppure un’ora e mezza di gioco. Grande prova di squadra dei biancorossi che sia nel primo che secondo parziale sotto 21-18 hanno avuto la forza di recuperare e battere in volata i padroni di casa. Tutto in discesa il terzo parziale in cui la ricezione biancorossa è cresciuta tantissimo e in attacco non si è sbagliato nulla.

Grande prova a muro di Leal e Lucarelli con quattro block in per entrambi, ventidue punti di Lucarelli con la ciliegina dei due ace consecutivi che hanno chiuso il primo parziale.

Ricardo Lucarelli (schiacciatore)

“Abbiamo vinto una grande partita di squadra, ha funzionato bene la battuta e la correlazione muro e difesa. Volevamo allungare la serie, non ci era piaciuto come erano andate le due precedenti partite e volevamo rifarci. Undici miei punti nel primo set? Non lo sapevo, sono contento perché ho toccato tanti palloni a muro, mai forse come quest’anno. Si, la serie è ancora apertissima, mi aspetto tanta gente sabato al PalabancaSport noi vogliamo tornare qui a Trento per giocarci l’accesso alla finale”.

ITAS TRENTINO – GAS SALES PIACENZA 0-3

(23-25, 22-25, 20-25)

ITAS TRENTINO: Michieletto 11, Podrascanin 5, Sbertoli 4, Lavia 9, Lisinac 5, Kaziyski 12, Laurenzano (L), Dzavoronok 4, Cavuto 2. Ne: Nelli, D’heer, Pace (L), Berger, Depalma. All. Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Simon 6, Romanò 10, Leal 15, Caneschi 4, Brizard 4, Lucarelli 22, Scanferla (L), Recine, Gironi. Ne: Basic, Hoffer (L), Alonso, Cester, de Weijer. All. Botti.