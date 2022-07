Scontro tra due auto in via Montebello, Soresi (FdI): “Ennesimo incidente, servono dissuasori di velocità”

“Ennesimo incidente in Via Montebello (quartiere Infrangibile): come già avvenuto, purtroppo, decine di altre volte, una vettura proveniente dalla via trasversale (Via Pavia) ha omesso di dare la precedenza ad altro veicolo che stava percorrendo Via Montebello, giungendo dall’Ex Manifattura Tabacchi”.

Per questo motivo Sara Soresi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione comunale se intenda posizionare dissuasori di velocità o altro mezzo idoneo a limitare la velocità raggiunta dagli autoveicoli che si trovano a transitare la Via e, conseguentemente, idonei a ridurre il tasso di incidentalità del tratto di percorrenza summenzionato.

“In quel tratto – continua la consigliera – è ubicata la Scuola materna Immacolata e, sempre a pochissimi metri di distanza (proprio all’incrocio con Via Pavia) una gelateria e, pertanto, la zona è fortemente frequentata da bambini, anche in tenerissima età. Anche per questo, l’elevata velocità raggiunta dalle autovetture risulta, conseguentemente, ancor più pericolosa”.

Si sperava – conclude Soresi – che la predisposizione della nuova rotatoria antistante l’Ex Manifattura Tabacchi potesse migliorare la situazione ma, a quanto risulta, la stessa non appare sufficiente, forse a causa della sua distanza dagli incroci in cui spesso si consumano i sinistri, a limitare la velocità raggiunta delle autovetture nella Via Montebello.