Senso unico alternato per il ponte sul torrente Ongina lungo la Provinciale 588R dei Due Ponti

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che gli esiti delle indagini finalizzate alla Verifica di sicurezza del manufatto in attraversamento al torrente Ongina posto lungo la Strada Provinciale n. 588R dei Due Ponti – eseguite conformemente a quanto previsto dall’O.P.C.M. 3274/2003 e smi, dalle NTC2018 e dalle “Linee guida per la Classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” (approvate con DM 204 del 01/07/2022) – hanno evidenziato diverse criticità dal punto di vista strutturale e sismico.

Dato inoltre atto che la Dichiarazione di Transitabilità acquisita attesta “la transitabilità dei mezzi del codice della strada fino al peso massimo di 260 kN per corsia; i mezzi del Codice della Strada di massa superiore ai 260 kN e fino a 440 kN potranno transitare singolarmente al centro della carreggiata ed in tal senso dovrà essere installata apposita barriera stradale ed opportuna segnaletica”, il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha ritenuto di dover regolamentare il transito sul manufatto in argomento mediante istituzione di senso unico alternato regolato a vista su idonea corsia centrale consentendo il passaggio di mezzi del Codice della Strada di massa fino a 44 tonnellate.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone pertanto la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato a vista, a tempo indeterminato, a partire dalle ore 08:00 del giorno 21/11/2023, per tutte le categorie di utenti, lungo la Strada Provinciale n. 588R dei Due Ponti fra le progressive chilometriche 14+200 e 14+250 (manufatto di attraversamento del torrente Ongina) nel territorio del Comune di Villanova d’Arda e del Comune di Polesine-Zibello.