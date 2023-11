Judo – Grande soddisfazione per il gruppo Shiai Piacenza: Thomas Sassi diventa atleta Azzurro

Il Campione Piacentino di Judo Thomas Sassi, della società Judo Shiai Piacenza, è stato inserito tra gli Atleti Azzurri d’Italia per il Judo. La possibilità di divenire Atleta Azzurro si ha partecipando alle Olimpiadi, ai Mondiali o agli Europei, pertanto la partecipazione con la Nazionale Italiana giovanile di Judo Federale ai Mondiali 2023 ed agli Europei 2023 per Thomas, che ha anche conquistato il titolo Italiano quest’anno per la seconda volta, gli ha permesso di far parte di questa Elite di Atleti in ambito Nazionale.