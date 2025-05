Vigili del fuoco, il ministro Foti: “In arrivo diciotto nuove unità”

“Il Governo Meloni ha assegnato in numerosi Comandi del Corpo dei Vigili del Fuoco nuovo organico e, con particolare riferimento al Comando di Piacenza, sono in arrivo 18 Vigili non specialisti”. Lo annuncia in una nota il Ministro Tommaso Foti, rimarcando come “il ruolo determinante nelle comunità e nei territori dei Vigili del Fuoco merita la dovuta attenzione delle istituzioni”.

“Auspico che la complessità della situazione dell’organico del Comando di Piacenza – ha rimarcato il ministro piacentino – che seguo con attenzione nei diversi ruoli istituzionali che ho ricoperto negli anni, possa trarre beneficio da queste assegnazioni e continuare la propria meritoria opera di tutela e cura dei piacentini e del loro territorio” ha concluso il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il

PNRR Tommaso Foti.