Successo per la terza edizione degli Stati Generali della Filiera Immobiliare a Piacenza

Si è svolta giovedì 8 maggio, presso la Sala Convegni di Confindustria Piacenza, la terza edizione degli Stati Generali della Filiera Immobiliare, evento promosso da FIAIP e ANCE Piacenza. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti e rappresentanti delle categorie, con l’obiettivo di tracciare un quadro aggiornato del settore immobiliare nella nostra provincia.

Marco Gazzola, presidente di FIAIP Piacenza e coordinatore dei lavori, ha aperto l’incontro ringraziando tutti i collegi provinciali presenti, insieme ad ANCE e Confedilizia, per aver condiviso questo momento di riflessione e crescita professionale.

“Evento pensato per affrontare un momento di profondi cambiamenti”

«Siamo giunti alla terza edizione di un evento pensato per affrontare un momento di profondi cambiamenti nel settore. L’unione delle nostre competenze e professionalità, ognuno nel proprio ambito, può produrre risultati concreti e positivi per il bene comune che ci accomuna: l’immobile. Il mattone resta l’investimento preferito dagli italiani, un punto di riferimento per garantire sicurezza e futuro alle famiglie».

Un settore in continua evoluzione

Nel suo intervento, Gazzola ha inoltre sottolineato l’impegno di FIAIP nella formazione: «Il settore è in continua evoluzione. Negli ultimi vent’anni abbiamo investito importanti risorse e tempo nella formazione, con incontri mirati e un dialogo costante con i professionisti che collaborano con noi. Continuiamo a essere un riferimento anche per le istituzioni nella consultazione dei valori immobiliari, grazie alla pubblicazione dell’Osservatorio Immobiliare, che da tredici anni è uno strumento essenziale per tutti gli operatori del territorio. Altro elemento di elevata professionalità che contraddistingue gli agenti FIAIP è la metodologia di lavoro Unafiaip che a partire da gennaio 2024 è passata da semplice prassi ad una norma uni (11932:2024), passaggio fondamentale per tutta la categoria degli agenti immobiliari».

La prima parte del convegno si è concentrata sul rapporto tra mercato immobiliare e politica. Sono intervenuti Alessandro Losi, presidente di ANCE Piacenza, Massimo Toscani del Collegio Notarile di Piacenza, Maurizio Mazzoni per gli Amministratori Condominiali CORAM di Confedilizia Piacenza, Antonino Coppolino, vicepresidente nazionale di Confedilizia, e Gian Battista Baccarini, presidente nazionale di FIAIP.

La seconda sessione ha posto l’accento sul futuro della città di Piacenza, mettendo in luce criticità e prospettive. Hanno contribuito al dibattito Loredana Mazzocchi, presidente dell’Ordine degli Architetti di Piacenza, Paolo Ultori, presidente dell’Ordine dei Geometri, Alberto Braghieri, presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Giulio Bracchi dell’Ordine degli Agronomi, e nuovamente Gian Battista Baccarini per FIAIP.