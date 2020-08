Vigor Carpaneto, Cristiani: “Voglio lasciare un segno positivo” -AUDIO

Il nuovo allenatore della Vigor Carpaneto Francesco Cristiani rivela di sentirsi orgoglioso per essere stato scelto dalla società con l’incarico di iniziare un nuovo progetto.

Con la decisione di rinunciare al campionato di Serie D, la Vigor Carpaneto ha deciso di cambiare le carte in tavola e ripartire da zero. La società del presidente Giuseppe Rossetti ha, infatti, annunciato la volontà di creare un nuovo percorso: sono partiti quei giocatori di esperienza che costituivano l’osso duro della formazione biancazzurra nelle scorse stagioni ed è arrivato un nuovo tecnico, in attesa ovviamente dei nuovi giocatori.

L’allenatore in questione è Francesco Cristiani, modenese classe ’69, esperto del calcio dilettantistico emiliano, ma alla prima esperienza con una società piacentina. Con i giovani ci sa fare, avendo allenato in carriera anche le giovanili del Modena, e ha rivelato di voler creare solide basi per crescere nel futuro. Insomma, l’uomo adatto per ripartire e, perché no, ritornare in Serie D con un progetto più sostenibile.

Perché la Vigor Carpaneto?

Ho scelto la Vigor Carpaneto sicuramente per l’importanza della società, la sua credibilità. E’ un contesto di grande organizzazione e professionalità.

Nuovo corso e responsabilità

Un allenatore si prende responsabilità in ogni situazione. A me riempie di orgoglio il fatto di essere stato scelto per iniziare un nuovo percorso.

Che Vigor sarà?

Dobbiamo ancora cominciare il calciomercato, ma il mio obiettivo è quello di creare un ambiente di giocatori, in cui ci sia condivisione e coinvolgimento. Cureremo ovviamente anche il discorso tecnico, ma in primis voglio che i ragazzi si sentano coinvolti e partecipi del progetto.

Prossimo campionato di Eccellenza

Sarà una stagione dove dovremmo limitare molto gli errori perché, avendo 8 partite in meno rispetto agli altri anni, ci saranno meno occasioni per rimediare.

Obiettivi personali e di squadra

L’obiettivo personale è quello di segnare positivamente il nuovo percorso della Vigor Carpaneto, creando una base solida per il futuro. L’obiettivo di squadra è cercare di ottenere al massimo dall’organico che andremo a costruire.

